Ayvalık’ta HEM kursiyerleri yeteneklerini sergiledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kursiyerlerin, 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle düzenledikleri etkinlik yoğun ilgi gördü.

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasının bahçesinde düzenlenen etkinlikte; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Kaymakam Refiği Bilal Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yakan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, okul müdürleri, HEM eğitmenleri, kursiyerler ve aileleri hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşe Özöncü, halk eğitimi merkezlerinin insanlara en çok dokunan devlet kurumu olduğunu vurgulayarak, “İlçemizdeki 0-3 yaş grubu dışında tüm halkımız bizim çalışma alanımızda yer alıyor. Yaygın Eğitim Sistemi’ndeki 3 bin 814 kurs programı ile çocuklara, gençlere, yetişkinlere, özel eğitim gereksinimi olan bireylere eğitimler veriyoruz” dedi.

Öğrenmenin hayat boyu süren bir süreç olduğunun altını çizen Müdür Özöncü, “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;_ ya da esaret ve sefalete terk eder.’ Değişen şartlara ve zaman göre yeni bilgi ve beceriler edinen, üreten bireyler hem kendisine hem içinde bulunduğu topluma faydalı olur. Ayvalık’ta; Eylül ayından bu yana 9 aydır açtıkları 304 kursa katılan 5 bin 417 kursiyerin yeni bilgi ve beceriler kazandığını anlatan Ayşe Özüncü, yaz döneminde açacakları kurslarla 7 bin kursiyere ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu kurslarımızız merkez binalarımızda, Altınova, Sarımsaklı, Küçükköy, Bağyüzü, Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu, Altınova Kadın Cezaevi, Kapalı Spor Salonu, devlet hastanesi, anaokulları, ilk ve ortaokullar, liselerde düzenledik. Bizler tüm çalışanlarımızla görevimizin öneminin bilincinde olarak ve çok severek çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşe Özünlü’nün konuşmasının ardından, Kaymakam Hasan Yaman ve Kaymakam Refiği Bilal Doğan okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan 12 kadına kurs bitirme sertifikalarını verdi.

Etkinlikte; sağır ve dilsiz vatandaşlarla iletişim kurulabilmesi için açılan işaret kursuna katılan kursiyerler “Sev Kardeşim” isimli şarkıyı işaret diliyle katılımcılara sundu. Ayvalık HEM bünyesinde açılan halk oyunları kursuna katılanların sundukları gösteri ise davetlilerce büyük bir beğeni ile karşılandı.

Etkinlikte, Giyim-Kuşam Kurslarına katılan kursiyerler ise ‘Geri dönüşüm ve Sıfır atık’ temalı bir defile ise ayakta alkışlandı.

Etkinlikte Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın öncülüğündeki protokol üyeleri tarafından HEM bünyesinde açılan tüm branşlara ait sergilerin açılış kurdelesini kesti.

Sergileri ziyaret eden Ayvalık Kaymakamı Yaman, kursiyerlerin son derece başarılı işlere imza atmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ayvalık HEM Müdürü ve eğitimcilerine teşekkür etti.