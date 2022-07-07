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Ayvalık’ta havai fişek ve yanıcı madde kullanımı yasaklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımı, 31 Ekim’e kadar yasaklandı.

BALIKESİR 07.07.2022, 14:05
Ayvalık’ta havai fişek ve yanıcı madde kullanımı yasaklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde havai fişek gibi yanıcı maddelerin kullanımı, 31 Ekim’e kadar yasaklandı.

Balıkesir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nun 27 Haziran tarihli kararıyla Ayvalık genelinde havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklandı.

Ayvalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri ile ormanlık alanın iç içe olması nedeniyle düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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