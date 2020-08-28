Ayvalık’ta gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM) bünyesinde açılan "Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen eğitimi" kurslarına ilgi yoğun oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde başlatılan kursların Ayvalık etabında, ilçedeki gıda ve su sektöründe çalışanlar katıldı. Kursa geçen yıl 679 kişinin katıldığı öğrenilirken, bu yılki Bu yılki verilere göre Gıda ve Su Sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimlerine 1354 kursiyerin katıldığı bildirildi. Söz konusu kursa katılan kursiyerlerin 754’ünün pandemi sürecinin hemen akabinde ki 01 Haziran- 31 Ağustos arasındaki dönemde başvurması ise dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle denetimlerin sıklaştırılmasının ardından sektör çalışanları, işletmeler ve otelcilerin kurslara yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Serkan İnce, “Kursumuz Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan modüler program çerçevesinde yapılıyor. 8 saatlik süren eğitimin içerisinde halk sağlığı açısından risk oluşturan etkenler ve enfeksiyonlarla ilgili temel kavramlar, Gıda ve Su Sektöründe bulaşıcı hastalıklara yönelik koruyucu yaklaşımlar ve yasal mevzuat alanında uzman eğitmenimiz tarafından kursiyerlere aktarılıyor. Ayrıca güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında da hijyen eğitimimizin modüler programı var. Kursiyer talepleri neticesinde yasal mevzuat çerçevesinde kurslarımız planlanıyor ve kursiyerlerimiz eğitimin sonucunda başarılı oldukları takdirde Kurs Bitirme Belgesi alıyorlar” dedi.