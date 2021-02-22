Ayvalık’ta eTwinning Projesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Ayvalık Anaokulu tarafından düzenlenen “Benim Sevgili Ağacım” konulu eTwinning projesi olarak başlatılan “Storyline Senaryom” adlı proje öğrencilere ağaçların önemini ve ormanlar hakkında farkındalık oluşturdu.

Ayvalık Anaokulu’nun gönüllü olarak katıldığı Sınıf Öğretmeni Merve Karataş’ın 10 öğrencisiyle birlikte katıldığı projenin uzaktan eğitim sürecindeki zorluklara rağmen hedefine ulaştığı belirtilirken, İkinci dönem okulların açılması durumunda çalışmaların Mart ayı sonuna kadar yüz yüze gerçekleştirileceği öğrenildi.

Türkiye’deki farklı illerden katılan öğretmenlerin yanı sıra yurt dışından da İspanya ve Romanya’dan da öğretmenlerin yer almasıyla Avrupa genelinde bir çalışmaya dönüşen projede; toplamda 16 ortağın bulunduğu bildirildi.

Türkiye’de çok yaygın olarak kullanılmayan yöntem ve teknikler kullanıldığı proje kapsamında; öğrencilerin bir ağacın varlığını fark etmeleri, ağaçla bağ kurmaları, onların da birbirleriyle iletişim kurduklarının farkına varmaları, dünyanın ekolojik sisteminin korunmasında katkısı bulunan en değerli varlıklar olduğunu kavramalarının amaçlandığı belirtildi.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Burcu Çabuk’un da desteklediği projenin mart ayında öğrencilerin final ürünü olarak ağaçlandırma çalışması ve her öğrencinin bir fidan dikmesiyle sona ereceği öğrenildi.