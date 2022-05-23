Ayvalık’ta eğitimi güçlendiren hamleler devam ediyor

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi’nde hayırseverler Sebahat Şişman ve Cihan Şişman tarafından yaptırılan Endüstriyel Tasarım Atölyesi ile Ayvalık Anadolu Lisesi’nde Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı tarafından yapılan STEM Laboratuarının açılışına katıldı.

Vali Hasan Şıldak’ın öncülüğünde yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi dahilinde Balıkesir’de yenilikçi eğitim- öğretim ortamları artıyor.

‘Eğitime Yeni Bir Bakış’ diyerek yola çıkan ve İl genelindeki okullarda bir enerji oluşturan BİGEP’in bileşenleri arasında; canlı, dinamik, sanattan spora, tarım ve hayvancılıktan bilim ve sanata, teknolojiye uzanan geniş yelpazedeki tasarım ve beceri atölyeleri yenilikçi sınıf ortamlarını oluşturuyor. Atölyeler öğrencilere görerek ve yaparak kalıcı bir öğrenme imkanı sağlıyor.

Ayvalık İlçesine hayırseverler tarafından kazandırılan atölyelerin açılışlarına Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Bnb. Emrah Kadir Çakır, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da katıldı.

Vali Şıldak programına Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi’nde hayırseverler Sebahat Şişman ve Cihan Şişman tarafından yaptırılan Endüstriyel Tasarım Atölyesinin açılışı ile başladı.

Ayvalık’ta eğitimin kalitesini ve başarı çizgisini yükseltmeyi amaçlayan faaliyetleri yakından takip ettiğini dile getiren Vali Şıldak, “Ayvalık’ta bir sinerji, enerji ve motivasyonla alınan yol ile daha iyiye doğru hep beraber yürünüyor. Hayatını eğitime adamış iki kıymetli eğitimcinin 2016 yılında İlçemize kazandırdığı içinde bulunduğumuz eğitim kurumunun bu yıl üçüncü dönem mezunlarını verecek olması gurur verici. Yürüttüğünüz meslekle ilgili alana tekrar güç verme konusundaki bu hayır işleriyle eğitime olan anlamlı desteklerinizden dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Açılışını yapacağımız endüstriyel tasarım atölyesi, okul yaptırmakla kalmayıp topluma örnek teşkil edecek şekilde o sahiplenme duygusunu devam ettirmeniz anlamında çok önemli ve anlamlı bir katkı..” şeklinde konuştu.

Vali Şıldak ve beraberindekiler buradaki açılışın ardından Ayvalık Anadolu Lisesi’ne Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı tarafından yapılan STEM Laboratuarının açılışını gerçekleştirdi. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent’in de katıldığı açılışta konuşan Vali Şıldak, “İçinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılını Balıkesir genelinde eğitim yılı ilan ettik. Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesiyle ‘eğitime farklı bir bakış’ dedik. Motivasyon üretme ve sinerjiyi yükseltme projesi olarak sizlerin katkılarıyla bütün ilçelerimizde olduğu gibi Ayvalık ilçemizde de güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Oluşan bu farkındalıkta, zincirin halkaları gibi birbirine eklenen bu atölyelerin sayısı İl genelinde 150’yi buldu. Eğitime gönül vermiş insanlarımızın destekleriyle fevkalade güzel tablolar ortaya çıktı. Bize düşen de öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu heyecanını çalışma azmiyle yaymak, olgunlaştırmak, koordine etmek oluyor. Balıkesir’in her ilçesinde eğitim alanında bir canlılık var, dinamizm var. Sizlerle bu dinamizm çok daha güzel bir hale geliyor.” diye konuştu.