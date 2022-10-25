Ayvalık’ta Cumhuriyet’in 99. yılına özel görkemli kutlama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları görkemli geçecek.

28 Ekim Cuma günü saat 12.00’de Hudut Kapısı’ndan, Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürecek olan “Cumhuriyet’e Bağlılık Yürüyüşü”yle başlayacak olan kutlamalar saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda resmi törenle devam edecek. Aynı günün akşamı Cumhuriyet’in 99’uncu yılı kutlama resepsiyonu Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Hüsnü Uğural Stadı’nda 29 Ekim Cumartesi günü saat 10.30’da resmi geçit töreniyle sürecek olan kutlamalar çerçevesinde akşam saat 19.00’da Öğretmenevi önünden başlayacak olan Fener Alayı’yla doruğa ulaşacak. Aynı günün akşamı, Ayvalık’ın 23 kırsal mahallesinin katılımıyla geleneksel olarak yapılan “Mahalleler arası “Cumhuriyet Kupası” Futbol Turnuvası kupa töreni Ayvalık Belediyesi Sarı Zeybek Spor ve Sosyal Tesisleri’nde sahibini bulacak.

Cumhuriyet’in 99’uncu yılına yakışır kutlamaların gerçekleştirileceği iki gün boyunca düzenlenen güzel etkinliklere tüm Ayvalıklıları davet eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Özgürlüğün, demokrasinin ve barışın, ilk kurşunun atıldığı Kuvayı Milliye şehri Ayvalık’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli kutlamalar gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimle birlikte Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Tüm Ayvalıklıları Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutlamaya davet ediyorum” dedi.