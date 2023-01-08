Ayvalık’ta Çöplüğün Altın Çocuklarına anlamlı destek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ev yemekleriyle tanınan catering firması sahibinin sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturabilmek için düzenlediği yemek hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sosyal Medya sayfalarında bir araya getirdikleri hayvanseverlerle, ilçedeki sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerle tanınan Çöplüğün Altın Çocukları grubunun da destek verdiği etkinlikte, catering firmasının sahibi Mehmet Şimşek, ilçe merkezinde kurduğu stanttaki yemekleri kendi elleriyle vatandaşlara dağıttı.

Çöplüğün Altın Çocukları Grubunun yöneticileri Umut Şen ve Aylin Gençel’in yanı sıra; ilçenin sevilen simaları Nazife Karakuş, Canan Ağdaş Yalçın, Meltem Dağdelen gibi gönüllülerin de hazır bulunduğu etkinliğe katılan vatandaşlar da yedikleri yemeklere karşılık beraberinde getirdikleri mamaları yetkililere teslim etti.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantta gerçekleşen hayır yemeği dağıtımında uzun kuyrukların oluşması da dikkatlerden kaçmadı.

Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan catering firması sahibi Mehmet Şimşek, özellikle soğuk kış günlerinde sahipsiz sokak hayvanlarının yiyecek bulabilmekte oldukça zorlandığına dikkat çekerek, “Bu duruma dikkat çekebilmek amacıyla düzenlediğimiz etkinliğimizde istediğimiz sonucu aldığımıza inanıyorum. Herkesi sokak hayvanlarına yönelik biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

“Sokak hayvanlarına zulüm edenler en ağır şekilde cezalandırılsın”

Çöplüğün Altın Çocukları Grubunun yöneticisi Umut Şen ise, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturabilmek adına Mehmet Şimşek’in düzenlediği etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Son zamanlarda ulusal medyada sık sık karşımıza çıkan sokak hayvanlarına yönelik yapılan zorbalık ve eziyetlere ilişkin haberler hepimizin malumudur. Bu zavallı hayvanlara zulüm edenlerin en ağır cezalarla yargılanması ise en büyük arzumuzdur. Bizler, Hayvan Hakları Kanunu çerçevesinde sokak hayvanlarının da yaşamaya haklarının olduğu gerçeğinin savunucuları olarak, hayvan dostlarımıza herkesin karınca kararınca destek vermesini talep ediyoruz. Sokaklarda aç ve susuz dolaşan bu hayvanların karınlarının doyurulması, onlara şefkatle yaklaşılması ve bu hayvanların sahiplenilmesine yönelik sürdürdüğümüz gönüllü çalışmalara tüm vatandaşlarımızın destek vermesi bizleri sonsuz mutlu edecektir” diye konuştu.