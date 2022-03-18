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Ayvalık’ta Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü gururu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü ile Çanakkale Şehitleri düzenlenen bir törenle anıldı.

BALIKESİR 18.03.2022, 12:21
Ayvalık’ta Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü gururu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü ile Çanakkale Şehitleri düzenlenen bir törenle anıldı.

Ayvalık şehitlik anıtında saat 09.00 ’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı kapsamında gerçekleşen törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Garnizon Komutan vekili 19. Motorlu Piyade Tugayı Kurmay Başkanı Albay Mehmet Özsoy, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Alper Alemisoğlu, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, belediye meclis üyeleri, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, şehit aileleri, oda başkanları, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri hazır bulundu.

Saygı duruşu, istiklal marşı ve çelenk koyma merasimi ile devam eden törende, 15 Eylül Ortaokulu öğrencisi Ahmet Emir Kıranoğlu’nun okuduğu Çanakkale şiirinin ardından kürsüye gelen dedesi Kıbrıs Gazisi Mehmet Kıranoğlu da Çanakkale Destanı’nın kolay elde edilmediğini, zaferin Seyit Onbaşı gibi kahramanlar sayesinde kazanıldığını anlattı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Garnizon Komutanlığı İstihkâm Yüzbaşı Ali Daydal, Çanakkale Zafer’inin 107. Yıldönümünü kutlayıp, bu destanı yazan şehitleri yad ederek, “Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, milletimizin kahraman evlatlarının emsalsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zafer milli mücadelemize ilham verirken Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Şanlı tarihimizde bütün ihtişamıyla yerini alan ve tüm dünyaya karşı azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk Milleti’nin hangi zorluklara göğüs gerebileceğinin, en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden birisidir” dedi.

Yüzbaşı Ali Daydal yaptığı konuşmada, “Çanakkale Zaferi; biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp cepheye uğurlayan cefakâr anaların ve o anaların elini öperek ‘Hakkını helal et ana, canım feda kutsal vatana’ sözleriyle karşılık veren yiğit ve kahraman Mehmetçik’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yazdığı destandır. Başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, gerektiğinde vatanı için şehit olmayı en şerefli görev olarak kabul eden 7’sinden 70’ine kadın-erkek tüm Anadolu insanı bu zaferden aldıkları güçle Kurtuluş Savaşı’nı başlatmışlar ve işgal altındaki vatan topraklarını kurtararak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. Hayatını bu cengâverlere komuta ederek geçiren, ‘Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir’ diyerek bu kahramanları takdir eden Büyük Önder Atatürk’le aynı duyguları paylaşan bizler şehitlerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Törende Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman şehitlik defterini imzaladı.

Törenin ardından Ayvalık Kabristan’ına geçen Kaymakam Yaman ve beraberindeki protokol üyeleri, Ayvalık Müftülüğü’nce hazırlanan Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şehitlikteki kabirlere karanfiller bırakıp, ruhları için dua eden Kaymakam Hasan Yaman ve protokol üyeleri daha sonra Ayvalık’ın Altınova Mahallesindeki şehitliğe gitti.

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