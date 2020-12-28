Son Dakika
Ayvalık’ta budanan odunlar dar gelirlinin sobasına gidiyor
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların budanmasıyla elde edilen odunları, dar gelirli vatandaşlara ulaştırıyor.
BALIKESİR 28.12.2020, 13:48
5
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların budanmasıyla elde edilen odunları, dar gelirli vatandaşlara ulaştırıyor.
Kent merkezinde, Altınova, Küçükköy ve Cunda’da ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek ve sağlıklı tutmak amacıyla yapılan budama çalışmalarından kilolarca odun çıkarıldı. Kış mevsimi boyunca devam edecek uygulama sayesinde soba ile ısınmaya çalışan vatandaşların aile bütçelerine de katkıda bulunuluyor.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, budaması yapılan ağaçlardan çıkan odunların adresleri belirlenen dar gelirli vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi. Başkan Ergin,”Evlerine odun, kömür götüremeyen dar gelirli hemşerilerimiz var. Bu çalışmalarımızdan elde edilen odunları vatandaşlarımıza ulaştırarak, bacalarının tütmesine destek oluyor, katkı koyuyoruz. Kaldırımlarda, yol kenarlarında, parklarda, bahçelerde ve kent genelindeki tüm yeşil alanlarda bulunan ağaçlar budanıyor. Hem ağaçlar güçleniyor hem çıkan odunlar dar gelirli vatandaşların kış mevsiminde ısınmasını sağlıyor” dedi.
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Göztepe
|15
|19
|11. Kasımpaşa
|15
|19
|12. Konyaspor
|13
|18
|13. Rizespor
|13
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Ankaragücü
|14
|12
|18. Denizlispor
|14
|12
|19. Gençlerbirliği
|13
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|13
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Tottenham
|15
|26
|6. Man City
|14
|26
|7. Aston Villa
|13
|25
|8. Chelsea
|15
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü