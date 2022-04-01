Ayvalık’ta BOED üyesi engellilere psikolojik eğitim

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı.

B.O.E.D. Genel Merkezi binasında gerçekleşen etkinlikte, Psikolog Dr. Meltem Şahiner, engelliler ve ailelerine psikolojik eğitim verdi.

Bedensel engellerin kişilerde ortaya çıkardığı reddetme, acı çekme, depresyon, suçluluk duyma, kararsızlık, kızgınlık ve utanma gibi duygularla baş edilmesine yönelik psikolojik destek verilerek engelli bireylerin topluma kazandırılmaları konusunda bilgiler veren Psikolog Dr. Meltem Şahiner, zihinsel engelli çocukların eğitimlerinde ise, onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri için ipuçları vererek engelli ailelerini aydınlattı.

Otizm konusunda da bilgiler veren Şahiner, Otizmin genel özellikleri, Otizm tedavisinde uygulanan yöntemler, Otizm programında otizmli bireylerin değerlendirilmesi, Otizmli çocuklara; öğrenmeye hazırlık becerilerin kazandırılması, Eşleme ve sınıflama becerilerinin kazandırılması, Taklit becerilerinin kazandırılması, İleri aşamada akademik becerilerin kazandırılması ve Otizmli bireylerin davranış problemlerinin kontrol edilerek düzeltilmesi konularında da önerilerde bulundu.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, son derece verimli geçen etkinliğin ardından Psikolog Dr. Meltem Şahiner’e katkılarından dolayı teşekkür etti.