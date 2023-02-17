Ayvalık’ta Başkan Ergin’den dayanışma çağrısı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, deprem bölgesinden gelerek Ayvalık’a yerleşen depremzede yurttaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal market oluşturduklarını söyledi.

Depremzede misafirlerin tüm giyim ihtiyaçlarının burada karşılandığını ve ayrıca yeni bir kampanya başlattıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yetişkin, çocuk ve bebekler için her yaş grubundan, sıfır kullanılmamış paketli, iç çamaşırı, mont, ayakkabı ve tüm kıyafet desteklerini İsmet İnönü Kültür Merkezi’ne bekliyoruz. Ürünler sosyal marketlerimizle depremzede misafirlerimize ulaştırılıyor” dedi.

19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi’nde kurulan sosyal marketten bugüne kadar çok sayıda depremzede misafirin yararlandığını belirten Başkan Ergin, ihtiyaçların devam ettiğini söyledi.

Bu dayanışmanın kesintisiz sürdürülerek büyütülmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Başkan Ergin, depremzede vatandaşların özellikle hijyen malzemelerine, iç çamaşırı ve bebek ürünlerine acil ve sürekli olarak ihtiyaç duyduklarını belirtti.