Ayvalık’ta başarılı öğrencilerine öğle yemeği ikramı

Balıkesir’in Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, LGS’ye yönelik deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilerle öğle yemeğinde buluştu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cunda Uygulama Oteli’nde verilen yemekte 15 Eylül Ortaokulu’ndan Eylül Oğuz, Melih Başer, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Kerem Saray, Ayvalık Anadolu Lisesi’nden Ege Aşçı, İrem Topgüme, Özel Uğur Koleji’nden İsmail Susim, Ege Ulaş Dağdelen, Ayvalık Özel Bahçeşehir Okulu’ndan Beste Aslan, Asaf Deniz Güzel, Ada Fidel Çalık, Kos Ömer Kıvanç isimli öğrenciler katıldı. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın yanı sıra Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş, Pakmaya Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday, 15 Eylül Ortaokulu Müdürü Soner Suyolcu, Özel Uğur Koleji ile Ayvalık Özel Bahçeşehir Okulu idarecileri hazır bulundu. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Kaymakam Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın tarafından verildiği yemek, öğrencilerle protokolün sıcak sohbetleriyle sona erdi.