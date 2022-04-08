banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!
4 Bakan Yardımcısı Gitti 4 Bakan Yardımcısı Geldi!
4 Bakan Yardımcısı Gitti 4 Bakan Yardımcısı Geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı
Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı
Beklenen yağmur geldi, işyerlerini su bastı

Ayvalık’ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

BALIKESİR 08.04.2022, 09:24
Ayvalık’ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştay Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Çalıştay da ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alındı.

Çalıştaya; Ayvalık Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve minibüs şoförleri olmak üzere yaklaşık 50 kişi katılım sağladı. Katılımcılar her türlü bağımlılık çeşidiyle mücadele edebilmek amacıyla sorun ve çözüm önerilerinde bulundu.

Çalıştayın amacının ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini bulmak olduğunu belirten Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kevser Uyan, bağımlılık sorunlarını sadece sağlık veya adli açılardan değil çok boyutlu bir şekilde ele almanın önemine dikkat çekerek, “Çünkü bu sorunun adli, sosyolojik, psikolojik bir çok farklı boyutu olduğu için sadece halk sağlığı sorunu olarak adlandırmak yeterli olmuyor. Bu bir toplum sağlığı haline gelmiştir” dedi.

Günümüzde Türkiye’nin genel nüfusuna bakıldığında genç bir nüfusun hakim olduğuna işaret eden Dr. Uyan, “Bu yüzden de genellikle bahsedilen uyuşturucu madde bağımlılığı, bunun yanında tütün, teknoloji, alışveriş gibi bağımlılıkların da ciddi bir boyuta yükseldiği görülmektedir. Konu adli, hukuki, sosyolojik, psikolojik ve toplumsal anlamda ele alınması gerekiyor ve bu soruna karşı hayata geçirilecek stratejileri de bunlara göre belirlemek gerekiyor. Bağımlılıkla mücadelede en önemli unsur, hedef kitleyi belirlemektir. Belirlene hedef kitleyi tanımlayabilmek ve bunların üzerinde nasıl iletişlim yollarının bulunabilmesi, nasıl stratejilerin belirlenmesi gibi konuları konuşabilmektir. Aslında düzenlediğimiz çalıştayın da amacı bu. Farklı kamu ve sivil toplum kuruluşlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, bu konuda neler yapabileceğimize ilişkin görüş alış verişleri yapabilmek amacıyla bu çalıştayı düzenlemiş durumdayız” diye konuştu.

Tüm bağımlılıklarla kararlı bir şekilde mücadele edilecek

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ise kaymakamlık koordinesinde yürütülen bağımlılıkla mücadelede yapılan değerlendirmelerin bu yıl ‘Olsaydım Teması’ ile işleneceğini vurgulayarak, “Bu temayla tüm aktörleri interaktif olarak bu mücadelenin içine çekecek çalıştayımızın hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. Bağımlılıkla mücadele, ülkemizin olduğu kadar dünyanın bir sorunudur. Sadece kolluk kuvvetlerinin çabalarıyla bu mücadelede başarılı olabilmek mümkün değildir. Ortak bir strateji oluşturduktan sonra birçok alanda bu mücadele desteklenmeli ve tamamlanmalıdır. Bu konuda başarıya ancak böyle ulaşabiliriz” dedi.

Ayvalık’ta göreve başlamasından bu yana geçen yaklaşık altı aylık süreçte gerek mesai arkadaşlarıyla, gerekse de vatandaşlarla yaptığı temaslarda Ayvalık’ta uyuşturucu kullanımının arttığına ilişkin ifadelerle karşılaştığını kaydeden Kaymakam Yaman, “Ama şuna emin olun, ben ve çalışma arkadaşlarım başta uyuşturucu olmak üzere tüm bağımlılıklarla kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Çalıştay açılışında; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirmelerde de bulunularak, uyuşturucu satıcılarının genel özellikleri, uyuşturucu satış bölgeleri ve uyuşturucu kullanıcıları hakkında katılımcılara brifing verildi.

Konuşmaların ardından alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, teknoloji, oyun, kumar bağımlılığı, tütün ve sigara bağımlılığı adı altında 4 ana başlıkta toplanılan konular, 10’ar kişilik gruplar halinde masalarda ayrı ayrı tartışıldı. Çözüm önerileri değerlendirildi.

Çözüm önerilerini ortaya koyan katılımcıların kişisel fikirlerini ön planda tuttukları çalıştayda; kurum yöneticileri, riskli mahallelerin muhtarları, taksi şoförleri, minibüs şoförleri ve konuyla ilgisi olan herkesi dahil edilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Çalıştayın sonucunda elde edilen çözüm önerilerinin bir rapor halinde sentezlenip, bağımlılıkla mücadele sorununun çözümüne yönelik kullanılacağı açıklandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
İmsak 05:00
Güneş 06:30
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
13°
parçalı bulutlu