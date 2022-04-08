Ayvalık’ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bağımlılıkla mücadele çalıştayı düzenlendi.

Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştay Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Çalıştay da ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alındı.

Çalıştaya; Ayvalık Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve minibüs şoförleri olmak üzere yaklaşık 50 kişi katılım sağladı. Katılımcılar her türlü bağımlılık çeşidiyle mücadele edebilmek amacıyla sorun ve çözüm önerilerinde bulundu.

Çalıştayın amacının ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini bulmak olduğunu belirten Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kevser Uyan, bağımlılık sorunlarını sadece sağlık veya adli açılardan değil çok boyutlu bir şekilde ele almanın önemine dikkat çekerek, “Çünkü bu sorunun adli, sosyolojik, psikolojik bir çok farklı boyutu olduğu için sadece halk sağlığı sorunu olarak adlandırmak yeterli olmuyor. Bu bir toplum sağlığı haline gelmiştir” dedi.

Günümüzde Türkiye’nin genel nüfusuna bakıldığında genç bir nüfusun hakim olduğuna işaret eden Dr. Uyan, “Bu yüzden de genellikle bahsedilen uyuşturucu madde bağımlılığı, bunun yanında tütün, teknoloji, alışveriş gibi bağımlılıkların da ciddi bir boyuta yükseldiği görülmektedir. Konu adli, hukuki, sosyolojik, psikolojik ve toplumsal anlamda ele alınması gerekiyor ve bu soruna karşı hayata geçirilecek stratejileri de bunlara göre belirlemek gerekiyor. Bağımlılıkla mücadelede en önemli unsur, hedef kitleyi belirlemektir. Belirlene hedef kitleyi tanımlayabilmek ve bunların üzerinde nasıl iletişlim yollarının bulunabilmesi, nasıl stratejilerin belirlenmesi gibi konuları konuşabilmektir. Aslında düzenlediğimiz çalıştayın da amacı bu. Farklı kamu ve sivil toplum kuruluşlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, bu konuda neler yapabileceğimize ilişkin görüş alış verişleri yapabilmek amacıyla bu çalıştayı düzenlemiş durumdayız” diye konuştu.

Tüm bağımlılıklarla kararlı bir şekilde mücadele edilecek

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ise kaymakamlık koordinesinde yürütülen bağımlılıkla mücadelede yapılan değerlendirmelerin bu yıl ‘Olsaydım Teması’ ile işleneceğini vurgulayarak, “Bu temayla tüm aktörleri interaktif olarak bu mücadelenin içine çekecek çalıştayımızın hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. Bağımlılıkla mücadele, ülkemizin olduğu kadar dünyanın bir sorunudur. Sadece kolluk kuvvetlerinin çabalarıyla bu mücadelede başarılı olabilmek mümkün değildir. Ortak bir strateji oluşturduktan sonra birçok alanda bu mücadele desteklenmeli ve tamamlanmalıdır. Bu konuda başarıya ancak böyle ulaşabiliriz” dedi.

Ayvalık’ta göreve başlamasından bu yana geçen yaklaşık altı aylık süreçte gerek mesai arkadaşlarıyla, gerekse de vatandaşlarla yaptığı temaslarda Ayvalık’ta uyuşturucu kullanımının arttığına ilişkin ifadelerle karşılaştığını kaydeden Kaymakam Yaman, “Ama şuna emin olun, ben ve çalışma arkadaşlarım başta uyuşturucu olmak üzere tüm bağımlılıklarla kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Çalıştay açılışında; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bilgilendirmelerde de bulunularak, uyuşturucu satıcılarının genel özellikleri, uyuşturucu satış bölgeleri ve uyuşturucu kullanıcıları hakkında katılımcılara brifing verildi.

Konuşmaların ardından alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, teknoloji, oyun, kumar bağımlılığı, tütün ve sigara bağımlılığı adı altında 4 ana başlıkta toplanılan konular, 10’ar kişilik gruplar halinde masalarda ayrı ayrı tartışıldı. Çözüm önerileri değerlendirildi.

Çözüm önerilerini ortaya koyan katılımcıların kişisel fikirlerini ön planda tuttukları çalıştayda; kurum yöneticileri, riskli mahallelerin muhtarları, taksi şoförleri, minibüs şoförleri ve konuyla ilgisi olan herkesi dahil edilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Çalıştayın sonucunda elde edilen çözüm önerilerinin bir rapor halinde sentezlenip, bağımlılıkla mücadele sorununun çözümüne yönelik kullanılacağı açıklandı.