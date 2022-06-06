Ayvalık’ta atıksız doğum günü partisi

Ayvalık Anaokulu 5/A Papalinalar Sınıfı öğretmenleri Sevinç Sönmez rehberliğinde ve TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Sorumlusu Haluk Aysu’nun katılımıyla ’Atıksız Doğum Günü Partisi’ düzenlediler.

TEMA Vakfı Sıfır Atık Projesi dahilinde düzenlenen etkinlik günlük hayatta gereğinden fazla atık çıkarılan aktivitelerle ilgili farkındalık kazandırmak amacıyla sıfır atık yaklaşımıyla düzenlendi.

Ayvalık Anaokulu 5/A Papalinalar sınıfının kutlaması sıfır atık ilkesi üzerine öğrenci-öğretmen-veli ve TEMA Vakfı işbirliği ile kurgulandı. Doğum günü pastası evde yapılarak ambalaj atığı çıkartılmadı, bayat ekmekten pizza yapılarak israf önlenmiş oldu. İçecek olarak limonata yapılarak hem ekonomik açıdan israfa hem de ambalaj atığına engel olundu. Tema Vakfı Haluk Aysu çocuklara zeytin ağacı ve sıfır atık konusunda materyaller hediye etti.