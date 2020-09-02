Ayvalık’ta Aramıza Hoş Geldin Bebek Projesi hayata geçirildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni bir sosyal sorumluluk projesini yaşama geçirdi.

Ayvalık Belediyesi, başlattığı yeni uygulama ile ilçe sınırları içinde yeni doğan bebeklere, çeşitli hediyeler göndererek hem aile ekonomisine destek veriyor hem de ilk etapta, bir nebze de olsa temel ihtiyaçları karşılıyor. Böylece anne ve babalar, bu mutlu günlerinde yalnız bırakılmıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni bir sosyal sorumluluk projesiyle vatandaşlara el uzatıyor. “Aramıza Hoş Geldin Bebek” projesini yaşama geçiren Ayvalık Belediyesi, yeni doğum yapan anne ve bebeğine çeşitli hediyeler armağan ederek, “Hayırlı Olsun” ziyaretlerinde bulunuyor.

Proje kapsamında yapılan ziyaretlerde anne ve bebeğin ilk bakım gereksinimleri armağan ediliyor. Ateşölçer, bebek yağı, şampuan, pişik kremi, tırnak makası, ıslak mendil, penye battaniye, mama önlüğü 3-6 ay penye alt üst takım, 3 numara bebek bezi 4-9 kilogram, biberon, emzik ve nazar boncuğu ile bilgilendirme kitapçığı gibi hediyelerle ailelerin yükünün azaltılması hedefleniyor. Gerçekleştirilen ziyarete Başkan Ergin’in eşi Canan Ergin, meclis üyesi Tülay Çankaya ile sosyolog Zeynep Batur da eşlik etti. Başkan Ergin, Ahmet-Alenur Koş çiftini kutladı, bir aylık minik bebekleri Ada Su Koş’a uzun ömürler diledi. Ergin, “Minik hemşehrimiz aramıza hoş geldin, şansın bol yolun açık olsun” dedi.

Ayvalık İlçe sınırları içinde doğan tüm bebeklerin evinde ziyaret edilerek hediyelerinin verileceğini ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dünyaya gözlerini açan miniklerin sağlıklı, mutlu, annesi ve babasıyla birlikte büyümelerini, bebeklerin uzun ömürlü ve ülkesine faydalı gençler olması dileğinde bulundu. Ergin, “Vatandaşın en özel gününde yanında olmaktan çok mutluyuz. Allah bebeklerimize sağlık, sıhhat, uzun ömür versin” diye konuştu.

Haber verildiği takdirde doğum yapan her aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek kutlamak ve aramıza katılan bebeklere minik hediyelerimizle ‘Hoş geldin bebek’ diye sesleniyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre Ayvalık sınırlarında her ay ortalama 70 bebek dünyaya geliyor. Yeni doğan bebeklere ulaşmak ve bu mutlu günlerinde beraber olmak istiyoruz” dedi.

Başkan Ergin, yeni doğan bebeklerin takibinin hastaneden yapılacağını, ayrıca herkesin veya yakınlarının 444 10 66 numaralı telefonu arayarak bilgi vermelerini istedi.