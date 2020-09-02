banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Ayvalık’ta Aramıza Hoş Geldin Bebek Projesi hayata geçirildi

ARAMIZA HOŞGELDİN BEBEK

BALIKESİR 02.09.2020, 19:40
2
Ayvalık’ta Aramıza Hoş Geldin Bebek Projesi hayata geçirildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni bir sosyal sorumluluk projesini yaşama geçirdi.

Ayvalık Belediyesi, başlattığı yeni uygulama ile ilçe sınırları içinde yeni doğan bebeklere, çeşitli hediyeler göndererek hem aile ekonomisine destek veriyor hem de ilk etapta, bir nebze de olsa temel ihtiyaçları karşılıyor. Böylece anne ve babalar, bu mutlu günlerinde yalnız bırakılmıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni bir sosyal sorumluluk projesiyle vatandaşlara el uzatıyor. “Aramıza Hoş Geldin Bebek” projesini yaşama geçiren Ayvalık Belediyesi, yeni doğum yapan anne ve bebeğine çeşitli hediyeler armağan ederek, “Hayırlı Olsun” ziyaretlerinde bulunuyor.

Proje kapsamında yapılan ziyaretlerde anne ve bebeğin ilk bakım gereksinimleri armağan ediliyor. Ateşölçer, bebek yağı, şampuan, pişik kremi, tırnak makası, ıslak mendil, penye battaniye, mama önlüğü 3-6 ay penye alt üst takım, 3 numara bebek bezi 4-9 kilogram, biberon, emzik ve nazar boncuğu ile bilgilendirme kitapçığı gibi hediyelerle ailelerin yükünün azaltılması hedefleniyor. Gerçekleştirilen ziyarete Başkan Ergin’in eşi Canan Ergin, meclis üyesi Tülay Çankaya ile sosyolog Zeynep Batur da eşlik etti. Başkan Ergin, Ahmet-Alenur Koş çiftini kutladı, bir aylık minik bebekleri Ada Su Koş’a uzun ömürler diledi. Ergin, “Minik hemşehrimiz aramıza hoş geldin, şansın bol yolun açık olsun” dedi.

Ayvalık İlçe sınırları içinde doğan tüm bebeklerin evinde ziyaret edilerek hediyelerinin verileceğini ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dünyaya gözlerini açan miniklerin sağlıklı, mutlu, annesi ve babasıyla birlikte büyümelerini, bebeklerin uzun ömürlü ve ülkesine faydalı gençler olması dileğinde bulundu. Ergin, “Vatandaşın en özel gününde yanında olmaktan çok mutluyuz. Allah bebeklerimize sağlık, sıhhat, uzun ömür versin” diye konuştu.

Haber verildiği takdirde doğum yapan her aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek kutlamak ve aramıza katılan bebeklere minik hediyelerimizle ‘Hoş geldin bebek’ diye sesleniyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre Ayvalık sınırlarında her ay ortalama 70 bebek dünyaya geliyor. Yeni doğan bebeklere ulaşmak ve bu mutlu günlerinde beraber olmak istiyoruz” dedi.

Başkan Ergin, yeni doğan bebeklerin takibinin hastaneden yapılacağını, ayrıca herkesin veya yakınlarının 444 10 66 numaralı telefonu arayarak bilgi vermelerini istedi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25