Ayvalık’ta afet ve acil toplanma alanları belirlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta yaşanması muhtemel bir afette vatandaşların acil toplanma merkezlerinin ve tahliye alanlarının belirlendiğini duyurdu.

Başkan Ergin, “Deprem bölgesinde bulunduğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Afetlere bugünden hazırlanmak gerekiyordu, biz gerekli çalışmaları tamamladık. Muhtemel bir afet sonrasında hemşehrilerimizin öncelikle afet ve acil toplanma alanlarına tahliyesini planladık, geçici barınma merkezlerini belirledik. Ekiplerimiz çok titiz bir çalışmayı, defalarca kontrol ederek teyit altına aldı. Ayvalık’ta yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımız, ‘e-devlet’ uygulaması üzerinden bireysel sorgulama yaparak kendilerine en yakın afet ve acil durum toplanma alanlarını öğrenebilecek. Olağanüstü bir durumda vatandaşlar nereye gideceğini, kendisini nasıl güvence altına alacağını bugünden öğrenmeli ki panik yaşanmasın. Ancak en büyük dileğimiz afetlerin yaşanmaması” dedi.

Vatandaşların tamamının e-devlet üzerinden sunulan afet toplanma alanları bilgilerini sorgulayamayacağını düşündüklerini vurgulayan Başkan Ergin, mahalle muhtarları, site ve apartman yöneticileri ile bu konunun da çözüme kavuşturulacağını söyledi. Ergin, “Bu konuda mahalle muhtarlarına, site ve apartman yöneticilerine büyük bir sorumluluk düşüyor. Onlar da toplanma alanlarını sorgulayarak, bilgi kartları oluşturacaklar; bina, site, fabrika, yurt, otel ve benzeri yapıların girişlerine bunları asarak vatandaşların bilgilendirilmelerini sağlayacaklar” diye konuştu.