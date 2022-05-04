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Ayvalık’ta 99 yıl sonra yeniden belediye tiyatrosu kuruldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 1923 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ancak 99 yıl süresince vazgeçilen belediye tiyatrosu projesi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla yeniden hayata geçirildi.

BALIKESİR 04.05.2022, 09:01
Ayvalık’ta 99 yıl sonra yeniden belediye tiyatrosu kuruldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 1923 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ancak 99 yıl süresince vazgeçilen belediye tiyatrosu projesi Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla yeniden hayata geçirildi.

Ayvalık Belediyesi’nin kanatları altında ilk kez profesyonel belediye tiyatrosunun kuruluşu gerçekleştirildi.

Gönüllülük ve sözleşmeli oyunculuk esasıyla modellenen tiyatro, 6 Mayıs akşamı Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde Erkan Cılak’ın yazıp yönettiği “Neyzen Ya Yaşıyorsa” isimli oyunuyla “perde” diyecek..

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikten kısa bir süre sonra Ayvalık Belediye Tiyatrosu’nun kurulması için düğmeye bastıklarını, ancak araya pandemi koşullarının girmesi nedeniyle girişimi askıya almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Başkan Ergin, “Belediye tiyatrosu kurulmasını yaşama geçirmek için göreve geldikten sonra hızlandırdık. Meclis kararıyla yönetmeliği, Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde organize edilmek üzere kabul edilmişti. Fakat araya giren pandemi, eğitim sürecini etkiledi. Kuruluş gerçekleştirildikten sonra eğitim hazırlıkları baştan sona kadar belediye bünyesinde tamamlandı. Oyunun perde demesi Mayıs ayını buldu” dedi.

Neyzen Ya Yaşıyorsa isimli kitabı seçkin kitapevlerinde kitapseverlerin beğenisine sunulduğunı anlatan Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Erkan Cılak, tiyatronun kuruluş süreciyle ilgili olarak, “Sanat Fabrikası’nda ve daha sonra belediyede yapılan eğitim çalışmalarında oyuncu olabilecek tiyatroya gönül veren sanatçılarla kurulan kadro ile Mayıs ayında perde diyoruz.” ifadelerini kullandı.

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