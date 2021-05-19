Ayvalık’ta 19 Mayıs’ın 102. Yıldönümü coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ayvalık’taki tören; vatandaşlarla, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından meydandaki Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tutmasıyla başladı.

Törende; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yakup Dinç, Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şükrü Balkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kurum amirleri, meslek odası temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler çerçevesinde gerçekleşen tören, Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şükrü Balkan’ın Atatürk anıtına çelenk sunması, saygı duruşu ve ardından da İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla sürdü.

Törende konuşan Şükrü Balkan, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktasında birisidir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve ‘Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararlılığı kurtaracaktır’ diyen yüce önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yediden yetmişe, kuzeylisi güneylisi, doğulusu, batılısı, her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir” dedi.

Atatürk’ün en büyük eseri olarak ifade ettiği cumhuriyeti, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk Gençliği’ne emanet ettiğini hatırlatan Şükrü Balkan, “Türk Gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine cumhuriyete sahip çıkacak, O’nun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk Genci ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır” diye konuştu.

Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şükrü Balkan’ın konuşmasının ardından programı hazırlayan Şehit Abdullah Tayyip Olçok MTAL öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ait şiirler okundu.

Tören; Gondolda İzmir Bandosu Orkestrası tarafından marşların seslendirilmesi ve akabinde de Cumhuriyet meydanında bağlı bir gezi teknesi üzerinden Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Zeytin Çekirdekleri orkestrasının Gençlik Marşı ve Atatürk’ün sevdiği şarkıların sunumuyla sona erdi.