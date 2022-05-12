banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
Şuşa’da 5. “Harıbülbül” folklor festivali başladı
Şuşa’da 5. “Harıbülbül” folklor festivali başladı
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
Yok artık! Bilim insanları ölüme kafa tuttu...
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
ABD’de pilotu rahatsızlanan uçağı yolcu indirdi
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Ayvalık’ta 11. Uluslararası Tiyatro Festivali coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, en köklü kültür sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali, iki yıllık pandemi yasaklarının ardından yeniden perdelerini açtı.

BALIKESİR 12.05.2022, 17:49
Ayvalık’ta 11. Uluslararası Tiyatro Festivali coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, en köklü kültür sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali, iki yıllık pandemi yasaklarının ardından yeniden perdelerini açtı.

Dr. Fazıl Doğan (At Arabacılar) Meydanı’nda başlayan kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliklerde, tiyatro grupları sanatseverlere adeta görsel bir şölen sundu. Yunan sirtakisinden, Türk halk oyunlarına kadar çeşitli dans gösterileri ilgiyle izlendi. Sokak Sanatları Atölyesi’nin performansları, dans gösterileri ve Ayşecik Çocuk Tiyatrosu’nun oyunları sergilendi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin açılış konuşmasında turizmin yanında Ayvalık’ın kültür sanat kenti olduğunu vurguladı. Birlikte daha nice etkinliklerle Ayvalıklı sanatseverleri buluşturmak dileğinde bulunan Başkan Ergin, Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan festivalin, yeniden sanatseverleri bir araya getirdiğini söyledi.

“Ayvalık, kültür ve sanat kentidir”

Öncelikle etkinliklere engel koyan, yaşamı durduran, hayatının genel akışını bozan mağduriyetler, hastalıklar ve benzeri durumlarla bir daha toplumların karşılaşmamasını gönülden dilediğini hatırlatan Başkan Ergin, “Daha önce Küçükköy Belediye Başkanlığı dönemimde de takip ettiğim ve elimizden geldiğince destek olduğumuz Ayvalık Tiyatro Festivalini 11’inci kez yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bilindiği gibi; festival ve etkinliklerin en önemli özelliği uzun soluklu olmasıdır. Etkinlikler devam ettiği sürece o kentle o festival kaynaşır ve bağdaşır. Elbette ki Ege Denizi’nin karşısında binlerce yıl önce antik Yunan Tiyatrosu başladıysa, iki yaka bu kadar çok mübadele yaşadıysa, sırf bu nedenle bile tiyatro en çok, kentimize Ayvalık’ımıza yakışıyor. Hatta sadece tiyatro değil, tüm sanat disiplinleri için vazgeçilmez bir kenttir Ayvalık, turizmin yanında kültür ve sanat kentidir Ayvalık” diye konuştu.

“Festival yüz akımız olmaya devam ediyor”

Ayvalık Tiyatro Festivali’nin yanı sıra Dünya’da ilk kez başlatılan ve geçtiğimiz aylarda ikincisi gerçekleştirilen Kadın Oyunları Festivali’ne ve bu yaz itibariyle de Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali’ni eklediklerini hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin şöyle devam etti: “Tiyatro yaşasın büyüsün diye 99 yıllık belediyemizde bir de Belediye Tiyatrosu’nun kuruluşunu gerçekleştirdik. Ne kadar çok izlersek, izlettirirsek, sıkıştığımız dijital çağdan gerçek sanatlara yönelirsek o kadar kaliteli bir yaşam ve düşünce biçimine ulaşacağımız kesindir. Ayrıca coğrafyanın yaşam sebebi olan Zeytin Hasat Festivali dışında bu yıl 11’inci kez perde diyecek olan bu festival yüz akımız olmaya devam ediyor. Bizim belediye olarak destek olmamızın yanında esas olan tüm Ayvalık halkının bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmasıdır. Festivali 2010 yılında başlatan ve bugünlere kadar gelmesinde emek veren, “Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde hayat damarlarımızdan biri ve en önemlisi olan sanatla bağımızı koparmamak için sıkı sıkıya direnen” tüm Tiyatro Festivali emekçilerine teşekkür ediyor, iyi bir festival geçirmenizi diliyorum.”

Canbay, “Ayvalık halkı da bu etkinliklerin paydaşı olacaktır”

Festival eş koordinatörü Dilek Canbay da yaptığı konuşmada, “Sanat, her türlü gericiliğin, şiddetin, savaşın, ön yargının, eşitsizliğin, sömürüve istismarın yok edileceğine dair insan iradesinin ve insan var oldukça asla tükenmeyecek olan umudun adıdır. Sanatla yeni bir dünya kurmak mümkündür. Festivaller bu şiarın paylaşıldığı kolektif sanat alanlarıdır. Yurtiçinden birçok tiyatro ekibinin yanı sıra yurt dışından da katılımcıların ve sanat etkinliklerinin festivalimizde olması için çabaladık. Farklı etkinlikler ve oyun türleri, çocuk tiyatroları, sokak gösterileri, atölye çalışmaları, söyleşi ve deneysel çalışmalar ile festival bir paylaşım ve üretim alanına dönüşecek, Ayvalık halkı da bu etkinliklerin paydaşı olacaktır” dedi.

Cılak, “Pandemiden sonra ne mutlu ki yeniden bir aradayız”

Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Erkan Cılak ise, tiyatro için Ayvalık’ın tarihi boyutunun çok önemli olduğunu dile getirdi. Cılak, “1928-1940 yılları arasında o zamanki Türk Ocakları, İdman Yurdu Temsil Kolu ve ardından Halkevleri sayesinde Ayvalık’ta 34 oyun, 400’ün üzerinde sergilenmiş. Savaştan yeni çıkmış, nüfusu belli bu kentin sayısı, o dönem İstanbul Darulbedayı ile yarışmış, örneği başka bir kentte yoktur. Suskun bir dönemin ardından, 2000’li yıllardan sonra dernekler, özel girişimler ile son on yılda tiyatro hareketlenmiş durumda. Bu sene de Belediye Tiyatrosu kurularak kurumsal biri girişim yapıldı. Nice 11, 21 ve 51 yılların olması dileğiyle” diye konuştu.

Tiyatro severler soluksuz izledi

11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali, “Profesyonel” oyunuyla perdelerini açtı. Bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin heyecan dolu hikayesini anlatan "Profesyonel" tiyatro oyunu Ayvalık Sanat Fabrikası’nda tiyatro severlerle buluştu. İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları büyük bir keyifle izlendi. Tiyatro ve sinemanın usta sanatçıları Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in oynadıkları "Profesyonel" adlı oyun tiyatro severler tarafından iki saat boyunca soluksuz izlendi ve ayakta dakikalarca alkışlandı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
İmsak 03:58
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 35 29
23°
açık