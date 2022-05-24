Ayvalıklı tekvandocular başarıya doymuyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin başarılı tekvandocuları; Edirne’de yapılan ve 7 ilden toplam kadın erkek 155 sporcunun mücadele ettiği iller arası tekvando müsabakasından 4 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile döndü.

Şampiyonada Serpil Melek Tüfekçi, Ecrin Sevim, Mehmet Kerim Öztürk ve Ali Kayaş Altın madalya, Enes Akbıyık, Yiğit Değim, Bora Uğur ve Seray Bozkurt Gümüş madalya, Mina Merve Yerekapan, Emir Bozkurt ve Yavuz Selim Uludağ Bronz madalya kazandı.

Takımın milli antrenörü Volkan Sersan Edirne dönüşünde muhabirimize yaptığı açıklamada sporcularını tek tek kutladı.

Geçtiğimiz ay Lüleburgaz’da yapılan iller arası şampiyonanın ardından Edirne’de yapılan iller arası şampiyonada sporcularının gösterdiği performansın takdire şayan olduğunu vurgulayan Volkan Sersan, “Önümüzdeki hafta 5 sporcumuzla gençler Türkiye Şampiyonasına katılacağız. Daha sonra Haziran ayında Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ve Temmuz ayında da minikler Türkiye Şampiyonasına katılacak olan sporcularımızın durumunu görmek açısından bu tip maçların önemi çok büyük ve almış olduğumuz sonuçlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Başarılı sporcuları yetiştiren ve yıllardır aktif olarak milli takım antrenörlüğü görevinde de bulunmasıyla tanınan Sersan, Edirne’deki organizasyonun düzenlenmesinde büyük emekleri olan Gençler Milli Takım Antrenörlerinden Yasin Nas’a da teşekkür etmeyi ihmal etmezken, kulübün yardımcı antrenörleri Yağmur Baysal ile Mustafa Çavuş’a da şükranlarını sundu.