Ayvalıklı öğrencilere 224 adet bilgisayar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi’nde; Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Küçükköy Teknolojiler Atölyesi’nde Ayvalıklı öğrenciler için 224 bilgisayar dağıtıldı.

Ayvalık’taki 19 okulda bilgisayar sınıfları oluşturarak öğrencilerin kullanımına sunulması amacıyla gerçekleşen mini törende; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve 19 okulun müdürleri hazır bulundu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Biriminden Sınıf Öğretmeni Özge Tahta tarafından yapılan sunumda; 19 okuldaki gönüllü öğrencilerin yönelik ilgi alanlarına göre; Kodlama, 3D Yazılım, Arduino, Robotik Kodlama ve Tasarım gibi konularda Teknofest ve Tübitak gibi kuruluşlar tarafından yapılacak yarışmalara hazırlanabilecekleri anlatıldı.

İşbirliği protokolü kapsamında bilgisayarların teslimine ait imzaların atılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, “Biz, çocuklarımızın bilimle ve teknoloji ile buluşması, çağın gereklerine göre donatılmasını istiyoruz. Türk Eğitim Sistemi’nin de amacı bu. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi teknoloji ile buluşturuyorlar. Ben bugün bu etkinliğe iştirak ederek, onların desteklerini, katkılarını ve burada oluşan o güzel duyguyu paylaşmak istedim. Bu birkaç periyot devam eden bir çalışmanın parçası. Bu önemli bir eşiktir. Çünkü tüm materyaller bizim yol akışımızda önemli bariyerlerdir. Bunu aşmış oluyoruz üniversitemizin desteğiyle. 224 bilgisayarı okullarımızda ve öğrencilerimizle buluşturarak bilgi üretiminde ve bilgiye giden yolda önemli bir etabın da bu sayede aşıldığını düşünüyoruz.” dedi.