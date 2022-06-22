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Ayvalıklı kadınlar Dünya Yoga Günü’nde buluştu

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi Dünya Yoga Günü dahilinde Büyük Park’ta çam ağaçlarının gölgesindeki keyifli bir ortamda yoga etkinliği gerçekleştirdi.

BALIKESİR 22.06.2022, 16:45
Ayvalıklı kadınlar Dünya Yoga Günü’nde buluştu

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi Dünya Yoga Günü dahilinde Büyük Park’ta çam ağaçlarının gölgesindeki keyifli bir ortamda yoga etkinliği gerçekleştirdi.

Eğitmen Gülay Puşuoğlu eşliğinde, Dünya Yoga Günü ve gün dönümü enerjilerinin aktif olduğu bir günde geniş bir katılım gerçekleştirilen etkinlik yoga yapan kadınlardan tam not aldı. Bedensel ve zihinsel sağlık için nefese dayalı egzersizleri kapsayan yogayı daha fazla kesimle buluşturmak için düzenlenen etkinliğe çok sayıda Ayvalıklı kadın ilgi gösterdi.

Büyük Park Amfitiyatro’nun alt sahnesinde gerçekleştirilen etkinliğe Ayvalıklı kadınların katılımı yoğun oldu. Etkinliğe konuk olarak katılan Eğitmen Gülay Puşuoğlu eşliğinde öncülüğünde nefes egzersizi, beden ve nefes bütünlüğü ve doğru ve dengeli beden duruşu gibi çalışmalar yapıldı.

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