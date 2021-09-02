banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Konut kredileri cep yakıyor!
Konut kredileri cep yakıyor!
3600 ek gösterge için umutlandıran açıklama
3600 ek gösterge için umutlandıran açıklama
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek

Ayvalıkgücü Belediyespor’dan gövde gösterisi

Bu sezon Kadınlar Voleybol 2. Lig 5. Grupta mücadele edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu açtı.

BALIKESİR 02.09.2021, 15:20
Ayvalıkgücü Belediyespor’dan gövde gösterisi

Bu sezon Kadınlar Voleybol 2. Lig 5. Grupta mücadele edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu açtı.

Yeni sezon öncesi Eczacıbaşı ve Galatasaray gibi Sultanlar Ligi takımlarıyla şampiyonluklar yaşayan, kırmızı-beyazlılar, Kulüp Başkanı Suat Taş ve Voleybol Şube Sorumlusu Lütfü Kotan’ın hazır bulunduğu törende geçen seneki kadrosundan Merve Özsoy ve Ege Edman ile sözleşme yeniledi. Ayrıca alt yapıdan Azra Güneş, Eylül Ermiş ve Gökçe Edman’la da sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Ayvalıkgücü, transfere de hızlı başladı. İzmir Beta Spor ve Karşıyaka Koleji formalarını giyen Çağla Küçükçetin, Altekma ve Adana B.B.B. formasını giyen Canan Özgür Aksoy, Galatasaray alt yapısından Azra Gül Gül, Karşıyaka alt yapısından Selin Alpacar ve Aleyna Çiftçi bu sezon kırmızı beyazlı formayı terletecekler.

İmza töreninde konuşan antrenör Gökhan Edman, “Potansiyeli yüksek, gelişmek isteyen 14- 17 yaş arası sporcular ile yola çıktık. Öncelikli hedefimiz sporcularımızın hızlı bir şekilde gelişimini sağlamak ve bu gelişme sonucunda grubumuzda oynayacağımız maçlarda da başarı sağlayacağımızı düşünüyorum. Beklentimiz takımımızla play-off heyacanı yaşamak” dedi.

Ayvalıkgücü Belediye Spor Kulübü Başkanı Suat Taş ise Gökhan Edman gibi voleybolun duayen ismi ile kızların çalışacak olmasının büyük bir şans olduğunu belirtti.

Yorumlar (0)
31°
açık