Ayvalıkgücü Belediyespor transfer dönemine hızlı girdi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı genel kurul toplantısında kulüp başkanlığı görevine seçilen Mehmet Babayiğit’in öncülüğünde oluşturulan transfer komitesi tarafından yapılan çalışmalarda kırmızı-beyazlı ekibin geçen yılki kadrosundan 7 futbolcu ile dış transferde de 9 yeni oyuncu ile anlaştığı öğrenildi.

Ayvalıkgücü Belediyespor Basın Sözcüsü Nüsametdin Sayar, hedeflerinin iyi bir kadroyla lige başlamak olduğunu söyledi.

6 yıl sonra yeniden profesyonel lige dönmekten son derece memnun olduklarının altını çizen Sayar, “Amacımız 3. Ligde kalıcı olabilmek ve dahası da şampiyon olup 2. Lige yükselebilmektir. Bu gaye ile başladığımız transfer çalışmalarımız çerçevesinde iç transferde 7 futbolcumuz ile anlaştık. Dış transferde ise 9 futbolcu ile anlaşma sağladık. Şampiyon kadromuzdan bir çok oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. Kendilerine yeni kulüplerinde balarılar diliyoruz. Yeni kadromuz ile 25 Haziran da topbaşı yaparak yeni sezon çalışmalarımıza başlayacağız. İhtiyaç halinde yeni futbolcu transferlerimizi yapacağız” dedi.

Öte yandan Ayvalıkgücü Belediyespor’un yeni transferleri ise; Kırklarelispor’dan Davut Babur, Bergama Belediyespor’dan Polat Güren, Aliağaspor’dan Timurcan Gök, Bursa Zaferspor’dan Kemalettin Döner, Bozcaadasapor’dan Gökhan Hüner, Bayburtspor’dan Yahya Kemal Berber, Ahmet Emin Aksakal, Silifke Belediyespor’dan Halil İbrahim Şimşek, Kayseri Emarspor’dan Ercan Çiftçi isimlerinden oluştu.

Takımda kalan sporcular ise; Taner Tamince, Samet Önger, Recep Pekgöz, Tugay Yıldırım, Ahmet Asi, Melik Yeğin, Ertuğrul Yıldırım oldu.