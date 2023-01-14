Ayvalık Vizyonu Çalıştay’ında doğal ve kültürel miraslar ele alındı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi öncülüğünde, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) tarafından düzenlenen 4. Oturumda, ilçede yaşı bin ile bin 500 civarına ulaşmış olan abide zeytin ağaçları ele alındı.

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Türkan Göksal Özbalta’nın başkanlığını üstlendiği oturumda, Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. Abdullah Soykan, Prof. Dr. İsa Cürebal, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Sönmez, Prof. Dr. Mehmet Rıfat Akbulut, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen ve Prof. Dr. Nuray Türker konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılardan Prof. Dr. Abdullah Soykan, Türkiye’deki abide ağaçlarının belirlenmesine yönelik uzun bir süreç içerisinde yaptıkları çalışmalarla bölgedeki asırlardır yeşilliğini koruyan zeytin ağaçlarını kayıt altına alındığını anlattı. Ayvalık’ta yaşının bin ile bin 500 yılı aşkın abide zeytin ağaçlarının bulunduğunu ve bu ağaçların her birinin de tescillendiği aktaran Prof. Dr. Soykan, söz konusu çalışmanın önümüzdeki dönemlerde de süreceğini kaydetti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Murat Özgen, Ayvalık’a ait 22 adada yıllar önce terk edilen onlarca tarihi yapıların kalıntılarına ait çekilen fotoğraflarla gerçekleştirdiği sunumda, bölgede yitirilen tarihin gün ışığına çıkarılmasının önemine işaret etti.

Oturumda; Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi eğitimcilerinden Prof. Dr. Nuray Türker ise, Safranbolu’nun UNESCO süreci, turizm kültürel miras ve ekonomik kazanımları konusunda tecrübelerini UNESCO yolundaki Ayvalıklılarla paylaştı.

Oturumda, Ayvalık Belediyesi UNESCO Birim Sorumlusu Yaşagül Ekinci, “Ayvalık Endüstriyel Peyzaj Süreci ve Asil Liste HazırIıkları” konusunda bilgiler verdi.

UNESCO yolunda Ayvalık’ın henüz adaylık süreci içerisinde olduğunun altını çizen Ekinci, Ayvalık’ın UNESCO’ya giderken bünyesindeki tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra bunların korunmasına ait koruma kalkanlarıyla ilgili çalışmalarla değerlendirileceğinin altını çizdi.

Ayvalık’ın tarihi, endüstriyel miras, kıyı ve kara kullanımı, zeytinlikler ve milli park alanları, gastronomi ve turizm gibi temel başlıklarla adaylık dosyasının hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Oturum; İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi eğitimcilerinden Prof. Dr. Bedriye Asımgil’in “Kültürel Sınırsızlık Yapıları Olarak Ayvalık Yağhaneleri ve Zeytinyağı’nın Sanayileşmesi” konusuna sunumuyla sona erdi.