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Ayvalık, üniversiteli gençler için omuz omuza verecek

AÇILIŞ TOPLANTISI

BALIKESİR 27.08.2020, 15:44
Ayvalık, üniversiteli gençler için omuz omuza verecek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekonomik sıkıntı içindeki Ayvalıklı ailelerin kent dışında eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla Ayvalık Eğitime Destek Derneği’nin kurulmasını sağladı. Bu amaçla kurulan derneğin Ayvalık Büyük Park’ta düzenlenen görkemli bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya telekonferans bağlantısıyla katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da ellerinden gelecek her türlü desteğini vereceğini açıkladı.

Ayvalıklı gençlerin ailelerinden uzakta eğitim almaya çalıştıklarını, Ayvalıklılar olarak onlara destek vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalıklı olmak bilincini de onlara yaşatmış olacağız. Bilsinler ki, arkalarında Ayvalık halkı var. Ayvalıklı gençlerimize destek olmak adına oluşturduğumuz bir yapılanma için bir araya geldik. Biz gençlerimizi fidanlarımız olarak düşünüyoruz. Onlar gelişecekler, büyüyecekler ve vatana millete kocaman gölgeler oluşturan ağaçlar gibi, Ayvalık’ın zeytini gibi, verimli ömürlü olarak millete hizmet edecekler. İşte bu fidanlara cansuyu vermek için kenetlendik” dedi.

Toplantıda konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Kendi insanını eğitmiş ve geliştirmiş toplumlar herkesten bir adım önde oluyor. Bizim ilçemizde de eğitim; toplumun tüm akslarıyla, katmanlarıyla beraberce planlamaya çalıştığımız bir disiplin. Biz bunu ilçemizde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ona bağlı kuruluşlarıyla beraber yürütüyoruz. Ama bu pek yeterli olmuyor. Aslında çağdaş eğitim normuna baktığınızda, sadece bu kanal ile de bu disiplini yönetebilmek çok doğru değil. Bunun bir çok ayağı ve paydaşı var. İşte tüm o paydaşların, bütün o aksların uyumlu bir şekilde bir araya gelmesi ve birbirini tanıyıp, anlamasıyla mümkün olabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya telekonferans sistemiyle katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Ayvalık’taki oluşuma katkı verenleri kutlayarak, “Eğitim çok önemli. Eğitimin iyi olduğu yerlerde, sanat olur, müzik olur. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere böyle anlamlı bir çalışma yaptığınız için herkese teşekkür ediyorum. Bugün anlıyorum ki, sizler Ayvalık’ta ayrılıp, başka şehirlerde okuyacak öğrenciler için bir araya gelerek maddi imkan sağlayıp, o çocukların rahat koşullarda eğitimlerini tamamlamalarına katkı vermeye çalışacaksınız. Ben buradan kurduğunuz derneğin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 100 arkasında olacağımızın sözünü veriyorum.

Ayvalık Eğitime Destek Derneği’nin tanıtım kokteylinde; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra daire amirleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve gönüllü vatandaşlar hazır bulundu.

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