Ayvalık UNESCO sürecinde alanında uzman kişilerle buluşmalar sürüyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi sürecinde olan Ayvalık’ın “Alan Yönetimi Planı” analizlerinin yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen odak toplantısına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, alanında uzman olan akademisyenler, emekli ve çalışan kamu görevlileri, zeytin ve zeytinyağı üreticileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve Ayvalık Belediyesi UNESCO Dünya Mirası Birimi çalışanları katıldı.

Kentin mevcut sorunları, çözüm önerileri, kültür-sanat alanında faaliyetler, korumacılık, zeytinliklerdeki tarımsal üretim dışı faaliyetler gibi kentin merkezinde ve kırsalında yaşanan sorunlar ile çözümlerinin konuşulduğu toplantıda katılımcılar kendilerine ayrılan süreler içinde uzman oldukları konularda görüşlerini bildirdiler.

Alan Yönetimi Planı için kurulacak danışma kurullarından önce gerçekleştirilen toplantıda, genel sorunlar görüşüldü ve neticesinde hazırlanacak bir rapor ile katılımcılara geri dönüş yapılarak, diğer paydaş toplantıları için çalışma konuları belirlendi.