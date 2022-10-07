Ayvalık Ticaret Odası’nın yeni yönetimi belirlendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz 2 Ekim’de yapılan Ticaret Odası’nın İnşaat Mühendisi Ali Uçar öncülüğünde kazanan mavi liste ilk toplantısını yaparak ATO’nun yeni yönetim kurulunu belirledi.

Ayvalık Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleşen toplantıda yapılan seçimlerde; Ali Uçar odanın resmen başkanı seçilirken, ATO yönetimi ise; Mehmet Babayiğit, Osman Özdoğan, Gizem Er Aytan, İbrahim Ulaş, Mehmet Çokkorkmaz ve Halil Aykut isimlerinden oluştu. Yönetim kurulu yedek üyeleri ise; Mustafa Kürlek, Namık Zafer, Ahmet Darbuka, Hüseyin Gün, Mehmet Beşir Eminoğlu ve Ekrem Yeğin olarak belirlendi.

Ayvalık Ticaret Odası’nın Denetim Kurulu üyeliklerine ise; Serkan Gülsever, Hayrettin Bulut ve Levent Billurcu seçildi.

Öte yandan Ayvalık Ticaret Odası Meclis Başkanlığı’na Suat Akın, başkan yardımcılığına ise Sedat Aktaş’ın getirildiği öğrenildi.

Başkan Uçar yaptığı açıklamada, “Bu seçim süreci içinde Ayvalık ve Ayvalık Ticaret Odası için çaba sarf eden, çalışan, katkı veren tüm değerli Ayvalık Ticaret Odası üyeleri ile Ayvalık’ ta yaşayanlara, seçim sürecinde çok büyük gayret ve çaba gösteren siz çalışma arkadaşlarıma, Ayvalık Ticaret Odası meclis, yönetim, denetim ve komitelerinde görev almak üzere gönüllü olan, seçilen tüm değerli şahıs ve şirket temsilcilerine, kardeşlerime, arkadaşlarıma, ağabeylerime çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Sizlerin desteğiyle, tüm güçlükleri birlikte aşacağımıza inanıyorum. Yüce Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.