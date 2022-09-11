Ayvalık Müzik Derneği’nden müthiş konser

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Müzik Derneği’nin verdiği konser izleyenleri Türk Sanat Müziği’ne doyurdu.

Eski TRT sanatçısı Ender Ballıbaba’nın kurduğu Ayvalık Müzik Derneği’nin Ayvalık Belediyesi’ne ait amfi tiyatroda verdiği konsere ilgi yoğun oldu. TRT sanatçısı Şef Kamil Güncel’in yönetiminde gerçekleşen konserde, dernek üyelerinden oluşan koro Türk Sanat Müziği’nin en güzel eserlerine hayat verdi. Sahnedeki sanatçıların solo olarak da seslendirdiği şarkılara, amfi tiyatroyu dolduran yüzlerce TSM sever de eşlik etti. Sunuculuğunu İpek Anaz’ın üstlendiği konser sonrasında seyirciler sahnedeki amatör sanatçıları sergiledikleri performans nedeniyle ayakta alkışladı.