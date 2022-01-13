banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Fatih Terim’den
Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!
Marcao’dan teşekkür mesajı
Marcao’dan teşekkür mesajı
Fransa’da 151 çiftlikte kuş gribi alarmı
Fransa’da 151 çiftlikte kuş gribi alarmı

Ayvalık MHP halkın ve esnafın yanında

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı yönetimi sık sık esnaf ve halkla buluşarak, onların sorunlarını dinleyip bu sorunlara çözüm bulabilmek için yaptığı girişimlerle gönüllerde taht kuruyor.

BALIKESİR 13.01.2022, 23:33
Ayvalık MHP halkın ve esnafın yanında

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı yönetimi sık sık esnaf ve halkla buluşarak, onların sorunlarını dinleyip bu sorunlara çözüm bulabilmek için yaptığı girişimlerle gönüllerde taht kuruyor.

MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray’ın öncülüğünde gerçekleşen esnaf ve halk buluşmalarına, MHP’nin hemen hemen tüm yöneticileri de katılmayı ihmal etmiyor.

İlçe merkezinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde MHP’li heyete esnafların yoğun ilgi gösterdikleri dikkatlerden kaçmıyor.

Amaçlarının her zaman halkla iç içe olup, onların sorunlarını dinleyip, bu sorunları ilgili mercilere ulaştırmak ve çözümlenebilmesini sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin derdini, kendi dertleri olarak kabullendiklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde Türkiye’nin sorunlarının çözümlenmesi konusunda yoğun bir çaba içerisinde olduğunu kaydeden Mehmet Sıray, “Ne yazık ki ülkemiz şuanda dış mihrakların yurt dışında ve yurt içindeki uzantılarının baskıları ve türlü hileler sonucunda zor bir dönemden geçmektedir. Ülkemiz üzerinde oynanılan oyunlar sonucunda geçtiğimiz Aralık ayına kadar dövizde yaşanılan dalgalanmalar ekonomik anlamda esnafımızı ve dar geliri vatandaşlarımızı son derece zor duruma düşürmüştür. Ancak bilge liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin de önerileriyle Cumhur İttifakı’nın ekonomik alanda yapmış olduğu yerinde müdahalelerle döviz üzerinden yapılan saldırılar frenlenmiştir. Ancak bu süreçte tüm mal ve hizmetlerin fiyatları neredeyse astronomik rakamlara yükselmiştir. Cumhur İttifakı olarak şu anda alınan tedbirlerle ortaya çıkan hayat pahallılığının önüne geçebilmek için de bir dizi programlar hazırlanmaktadır. İnşallah yakın bir zamanda ülkemiz ekonomisindeki tüm olumsuzluklar en asgari seviyeye indirilecektir” dedi.

Gerçekleştirdikleri her ziyaretlerde esnafın içinde bulundukları ekonomik olumsuzlukları not alarak, parti genel merkezine hazırladıkları raporlarla ulaştırmaya çalışacaklarını kaydeden Başkan Sıray, "Biz Türk Milleti olarak tarih boyunca en zor koşullarda omuz omuza mücadele ederek her zorluğu üstesinden gelmeyi başarmasını bildik. İçinden geçtiğimiz bu süreçte de aynı birlik ve beraberlikle mücadelemizi vererek Türlük ülküsünün verdiği güçle bu kötü dönemi de atlatacak kudretteyiz. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın” diye konuştu.

MHP Ayvalık İlçe Başkanı Sıray, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde hiçbir siyasi beklenti içinde olmadıklarını, hedeflerinin sadece ilçe esnafı ve halka bütünleşerek onların sorunlarını dinleyip, çözüm odaklı projeler oluşturmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11