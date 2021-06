“Ayvalık Kıyılarından Öyküler” kitabının yazarı öğrencilere ödül yağdı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ilçedeki okullar arasında düzenlenen 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ayvalık Kıyılarından Öyküler Projesi’nde dereceye girenlere ödülleri düzenlenen bir törenle verildi.

Ayvalık genelindeki 11 liseden 11 öğretmen, 132 öğrenci ile 4 ay süren öykü yazma atölye çalışmalarının ardından öykü yarışması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen 48 eserden yayımlanmaya değer 36 öykünün yer aldığı kitabın da tanıtıldığı törende dereceye giren öğrencilerin heyecanı ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi BİGEP kapsamında yürütülen “Ayvalık Kıyılarından Öyküler” projesinin ödül töreni Cunda Mesleki Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Özel Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi Kurucusu Ali Gür’ün de katılımıyla gerçekleşti.

Okulların danışman öğretmenleri, projeye katılan öğrenciler, proje ve kitap basım süreci ekiplerinin de hazır bulunduğu törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, düzenlenen projenin Ayvalık’ta bir ilk olduğuna işaret ederek, “Bu bizim için aynı zamanda gurur ve onur meselesidir. Her zaman olduğu gibi tüm çalışmalarımızda bizler, siz değerli öğretencilerimizi merkez almaya çalıştık. Resim yapmayı isteyen öğrencilerimize bu imkânı sunmaya, halk oyunlarına katılmak isteyen öğrencilerimize bu imkânı sunmaya, müzikle ilgilenmek isteyen öğrencilerimize müzik kurslarımızla bu imkânı sunmaya çalıştık. Bu tür çalışmalarda her defasında sizleri merkeze almaya çalıştık. Bugün burada da ortaya çıkan bu eser de aynı şekilde ortaya çıktı. Öğrencilerimize sorduğumuzda böyle bir çalışmanın yapılması istediği, bizleri bu alanda bu çalışmayı yapmaya zorladı ve bütün paydaşlarımızla, başta öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, eğitim adına her zaman bizlerle birlikte okul ve öğretmen odası ziyaretlerinde siz öğrencilerimizi sınıfta ziyaret ederek bizlere destek veren Sayın kaymakamımıza teşekkür ederim” dedi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçer de, öğrencilerin hazırladığı kitabın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, “Bu anlamda siz öğrencilerimizin hazırladığı bu çalışma baş tacı edilecek bir çalışmadır. Bu yolda da sizlere ışık olan öğretmenleriniz, Sayın Kaymakamımızın da destekleriyle belikli çok güzel bir ekip oluşturulmuş ki bugün burada bu güzel eserin ortaya çıkmış olduğunu gördük. Ben şahsım ve bakanlığımız adına böyle güzel bir çalışmayı hayata geçirip, tamamladığınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törende söz alan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise; devletin kurumları olarak, Milli Eğitim ile birlikte Türkiye’nin en büyük zenginliği olarak bildikleri insan kaynaklarının eğitimi için uğraştıklarını vurgulayarak, “Devletler, toplumlar, kaynağın eğitimle buluşması adına en büyük hizmet birimi olarak eğitimi görmüşlerdir ve bu noktada insanları yetiştirebilmek için tüm fedakârlığı göstermişlerdir. Biz de ilçemizde, devletimizin bizlere vermiş olduğu görev tanımı içerisinde imkânlarımızla beraber, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımızla beraber geleceğimizle ilgili çocuklarımızın geleceğe hazırlanması adına bir takım faaliyetler yürütüyoruz. İstiyoruz ki; çocuklarımız okusunlar. Yeni bilgilerle donatılsınlar. Bilgi üretebilsinler. Ürettikleri o bilgilerle teknolojiyi yakalayabilsinler ve ülke olarak çağdaş dünyada kendimize özgü bir yer alabilme arzusundayız. Sadece bu tabiî ki yeterli değil. İnsanların okumuş olabilmesi ve bir takım bilgilerle donatılması yeterli olmuyor. Bugün burada yapıldığı gibi o insan kaynağının bunları ifade edebilmeleri de gerekiyor. Bunları sözlerle ifade etmek gerekiyor. Bugün burada olduğu gibi yazarak ve çizerek ifade etmek gerekiyor. Bunlar bir insan kaynağının, bir ülkenin geleceği olan vatandaşlarının elde etmesi gereken yeteneklerdir. Burada bulunan tüm kardeşlerimiz bu anlamda doğru bir yoldadırlar. Böylelikle hem kendilerine hem de sevdiklerine, ebeveynlerine hem de ecdadına yönelik büyük bir hizmeti gerçekleştireceklerine dair emin adımlarla ilerlemeleri adına öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından projenin danışma öğretmenleri; Hatice Öğüt, Pınar Kartal, Güner Kars Türkdoğan, Önem Koçer, Tarık Çağıl, Ali Fegendemir, Cengiz Tepe, Rasim Kayaş, Arzu Fırat, Ahmet Kamer Altan, Yasemin Cantürk’ün yanı sıra; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Osman Yalçın, öğretmenler Çilem Görgüç, Melek Kayaş, Cihan Aydın, Serkan İnce, Ferda Poyraz, Kitap Basım Ekibi; Hacer Dikduran, Ahmet Altun veTufan Burhan İleri’ye ödülleri verildi.

Törende; proje kapsamında düzenlenen “Kitap Kapağı Tasarım Yarışması”nda dereceye giren; Irmak Gündür, Mutlucan Çeldir ve Selin Egem Topuz’un yanı sıra; proje kapsamında düzenlenen “Öykü Yarışması”nda dereceye giren Hazal Yaşıtlıoğlu, İclal Aydoğan, Poyraz Açıkdilli, Zeliha Damar, Meryem Yavaş, Açelya Altın’a ödülleri verildi.

“Ayvalık Yılın Genç Yazarı” belgesinin sahibi: Ayvalık Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Zeliha Damar’ın onore edildiği programın sonunda dereceye giren öğrenciler, kitaplarını salonda bulunan misafirlere hediye etti.