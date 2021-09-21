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Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclis Üyeleri altı ayda 99 bin maske üretti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Aykep (Ayvalık Kadın El Emekleri Pazarı) üyeleriyle gönüllü kadınlar geçtiğimiz yıl, covid-19 pandemisinin başladığı ve zirve yaptığı günlerde, maske kıtlığının yaşandığı dönemde yedi gün 24 saat çalışarak altı ay boyunca 99 bin adet maske üretti.

BALIKESİR 21.09.2021, 13:31
Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclis Üyeleri altı ayda 99 bin maske üretti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Aykep (Ayvalık Kadın El Emekleri Pazarı) üyeleriyle gönüllü kadınlar geçtiğimiz yıl, covid-19 pandemisinin başladığı ve zirve yaptığı günlerde, maske kıtlığının yaşandığı dönemde yedi gün 24 saat çalışarak altı ay boyunca 99 bin adet maske üretti.

Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun ve kadın meclisi başkanı Havva Taylan öncülüğünde gönüllü kadınlar eşleriyle birlikte gecelerini gündüze katarak maske dikti. Dikilen maskeler; öncelikle sağlık çalışanlarına, pazaryerlerinde ise vatandaşlara dağıtıldı. Çamlık Paşa Limanı Restoran’da kadın meclisi üyeleriyle kahvaltıda buluşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle teşekkür etti.

Zorlu süreci dayanışma içinde aştıklarını, en az can kaybıyla atlattıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ülkemizde, hatta tüm dünya maske kullanımı nedir bilinmezken, biz gönüllü kadınlarımıza destek verdik ve hızlı hareket etmelerini sağlayacak koşulları hazırladık. Geçtiğimiz yıl mart ayından başlayarak pandeminin zirve yaptığı temmuz ayına kadar 99 bin adet maske dikildi. Dikilen maskeler hızlı bir şekilde en yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlara ulaştırıldı. Emeği geçen kadınlarımızı ve zor günlerde onlara destek veren eşlerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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