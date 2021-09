Ayvalık Kaymakamı Görgülüarslan’a buruk veda

Son Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden, İzmir’in Konak ilçesine atanan Kaymakam Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından verilen veda yemeği ile yeni görev yerine uğurlandı.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Paşalimanı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ve 170 kişi ile sınırlı tutulan geceye pek çok sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşların katılması mümkün olmadı. Önceki dönem Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, ilçede görev yapan daire amirleri, belediye başkan yardımcıları, meslek odalarıyla siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler ve basın mensuplarının katıldığı gecede, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kaymakam Görgülüarslan’a ilçede yapmış olduğu hizmetler için tarihi bir Ayvalık fotoğrafı hediye etti. Başkan Ergin yaptığı konuşmada, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’ın görevi süresi boyunca devletin soğuk yüzünü değil, her zaman sıcak ve babacan yüzünü Ayvalık halkına gösterdiğini vurgulayarak, “Kaymakamımızın tayini İzmir’e çıktığı gece, sosyal medyada Ayvalık halkının büyük üzüntüsü yapılan paylaşımlar ve yorumlarla dile getirilmişti. Ben daha öncede pek çok kaymakam ile birlikte çalışmıştım ama Gökhan beyin farklı bir insan olduğunu da ben her zaman dile getirdim. Üzüntülüyüz ama inanıyorum ki, bir dost edindik. Tüm Ayvalık halkı olarak bu dostluğu devam ettireceğimize inanıyorum. Kendisine şahsım ve Ayvalık halkı adına ilçemize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gökhan Bey ile gün geldi çok mutlu anlarımız oldu. Gün geldi hüzünlü olaylar yaşadık. Ama bu hüzünlü anlarda bile yaklaşımı ve çözüm önerileriyle bize her zaman kolaylık sağlamıştı. Allah yolunu açık etsin. Ayağına taş değdirmesin. Gittiği yerde de bizleri unutmasın.” diye konuştu.

Kaymakam Gökhan Görgülüarslan ise yaptığı anlamlı konuşmada, geceyi düzenleyen başta Belediye Başkanı Mesut Ergin olmak üzere emeği geçen herkese ve geceye katılarak ailesini onurlandıran herkese teşekkür ederek, “Bu konuşma bir gün olacaktı. Ben Ayvalık’ta göreve geldiğim günden beri birçok arkadaşımın veda gecelerine katılırken, ‘Bir gün bizimkisi nasıl olacak?’ diye düşünüyordum. O da bugünmüş. Ben Ayvalık’ta 4 yıl görev yaptım. Güzel hatıralarla aranızdan ayrılıyorum. Bu kenti ve sizleri gerçekten çok sevdim. Bana, eşime ve çocuğuma göstermiş olduğunuz özene, ilgiye ve desteğe can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu şehir her şeyin en güzeline layık”

Kaymakam Görgülüarslan, “Meslek hayatım boyunca burayı hiçbir zaman unutmayacağım. Sizler güzel insanlarsınız. Sadece bu kentte de değil, ben yöneticiliğimde esasın ve işin sihrinin birlik ve beraberlik olduğuna inananlardanım ve bunu gittiğim her yerde de söylerim. Birliğimizin ve kardeşliğimizin daim olması için hep bir ortam hazırlamaya çalışırım. Bu şehirde de bunu arzuladım. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Çünkü hepimizin vatandaşı olmaktan büyük onur duyduğu bu büyük devletin, bu büyük milletimizin kuruluşuna giden yolda ecdadınız, atalarınız çok büyük fedakârlıklar yapmışlar. Yaptıkları fedakârlılarla her biriniz iftihar ediyordur. Onların yattıkları yerde kemiklerini sızlatmak istemiyorsak, onları onurlandırmak istiyorsak, biz bir olmalıyız. Ufak tefek ayrışmalarımızı, ufak tefek farklılıklarımızı öne çıkararak birbirimizi kırmamalıyız diye düşünüyorum. Yoksa o büyük mirasımızı kaybederiz. Ben görev yaptığım sürece, çeşitli vesilelerle de dile getirdim” diye konuştu.