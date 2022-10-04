Ayvalık Engelliler Şenliği kamp ateşiyle sona erdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 28. 29. ve 30’uncusu bir arada düzenlenen Ayvalık Engelliler Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri, Sarımsaklı Pazaryeri’nde yapılan eğlenceler ve sahilde yakılan kamp ateşiyle noktalandı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Ayvalık’ın özel misafirleri, 30 yıldır olduğu gibi bu yıl da Ayvalık’a renk kattı.

Şenliğin son gecesinde; Sarımsaklı Pazaryeri’ndeki etkinliklerin ardından, sahilde yakılan ateşin etrafında toplanan konuk engelliler ve aileleri şarkılar, türküler söyleyerek gönüllerince eğlendiler.

Ayvalık Belediyesi’nin 30 yıldan bu yana şenliklere ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu yıl 28. 29. ve 30’uncusu bir arada düzenlenen Engelliler Şenliği 30 yıldır olduğu gibi bu yıl da Ayvalık’a renk kattı. Kentte 6 gün boyunca misafirimiz olan Türkiye’nin dört bir yanından gelen 700’e yakın engelli bireylerimiz ve aileleri hem tatillerini yaptılar hem de şenlik programında hazırlanan bir çok etkinlikle gönüllerince eğlendiler. Özel bireylerimizin normal bireylerden farklı olmadığını kanıtlamak, onları şenlik etkinlikler vasıtasıyla topluma entegre olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz ve bu konuda başarılı olduğumuzu bir kez daha görüyor ve kanıtlamış oluyoruz. Şahsım ve Ayvalık halkı adına şunu söyleyebilirim; Biz onların daima yanındayız” dedi.