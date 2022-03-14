Ayvalık Eğitime Destek Derneği yararına, korist Ömer Öner’in anısına konser düzenlendi

Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi önemli bir etkinliğe imza attı; (AYSAM) Ayvada Sanat Merkezi’nce Şef Hüseyin Gelici yönetiminde Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Konserden elde edilen gelir, Ayvalık dışında eğitim gören üniversiteli gençlere cansuyu olan Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ne önemli bir destek sağladı. Öte yandan koroda uzun yıllar şarkılara renk katan, bazen solist bazen de korist olarak mikrofon başına geçen ve geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Ömer Öner anısına da türküler söylendi.

Şef Hüseyin Gelici yönetiminde çeşitli yörelerin türkülerinin seslendirildiği konser, salonu dolduran müzikseverlerin kulaklarının pasını sildi, dinleyenler türkülere eşlik etti. Konseri izleyenler arasında Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Merih Arslan, belediye meclis üyesi Ali Jale ve eşleri de yer aldı.

Başkan vekili Merih Arslan, Ayvalık Eğitime Destek Derneği’ne katkıları nedeniyle korist Hüseyin Öztürk’e teşekkür plaketi sundu. Gecenin sonunda ise belediye meclis üyesi Ali Jale, görkemli konser nedeniyle keyifli bir gece yaşatan koro şefi Hüseyin Gelici’ye çiçek vererek katkıları nedeniyle teşekkür etti.