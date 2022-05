Ayvalık Belediyesi’nin Engelliler Haftası Şöleni başladı

Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Engelliler Haftası Programı Ayvalık Belediyesi Atatürk Koruluğu’ndaki piknik ve eğlence etkinlikleri ile başladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “En büyük engel sevgisizliktir. Biz kentimizde onlar için empati yapıyoruz, onları önemsiyor ve her anlarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belediye Sosyal Yardım İşleri bünyesinde hep bir aradayız, iç içeyiz. Ben özel vatandaşlarımızı her zaman elimizden geldiğince şefkatli kollarımızda her zaman sarıp sarmalayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

10-16 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan Ayvalık Engelliler Haftası Programı’nda toplumda farkındalık ve duyarlılığın arttırılması amaçlanıyor. Balık tutma etkinlikleri, diş sağlığı ve temizlik uygulamaları, eğlence aktiviteleri ve müzik dinletilerinin yer aldığı etkinlik boyunca engelli bireylerin daha üretken ve daha özgür bireyler haline gelmeleri, toplumla daha çok bütünleşmeleri sağlanacak.

Etkinlik dahilinde 13 Mayıs Cuma saat 12.00’de Ayvalık Motor İskelesi’nden Tekne Turu ve Balık Avlanma etkinliği düzenlenecek. 12 - 13 - 14 Mayıs tarihlerinde de Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi Özel Çocuklar Eğitim Evi’nde Ege Ağız ve Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği tarafından engelli bireylere ücretsiz diş sağlığı ve tedavi hizmeti verilecektir.