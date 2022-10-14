Ayvalık Belediyesi’nin 2023 yılı bütçesi oy birliğiyle 465 milyon lira oldu

Ayvalık’ta Ekim ayı olağan meclisi ikinci oturumunda Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde toplanan Belediye Meclisi, bütçeyi yüzde 100’ün üzerinde artırarak, 2023 mali yılı için 465 milyon lira olarak belirledi.

Meclis onayından geçen bütçede en büyük pay ise sırasıyla: İşletme ve İştirakler, Fen İşleri ve Mali Hizmetler müdürlüklerinin oldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin hazırlanan bütçenin tüm Ayvalık’a hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Ayvalık Belediyesi’nin 2023 yılı mali bütçesi, ekim ayı olağan belediye meclis toplantısında yapılan görüşmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, hazırlanan bütçeyi icracı bütçe olarak değerlendirerek, belediye olarak mali disiplini sağladıklarını söyledi.