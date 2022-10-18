Ayvalık Belediyesi’ne ait zeytinliklerde ilk hasat Başkan Ergin’den

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi mülkiyetindeki zeytin ağaçlarından yeni sezonun ilk hasadını Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptı.

Göreve geldiği günden itibaren bereketin sembolü zeytinin her bir tanesine ayrı önem gösteren ve belediye tarihinde ilk defa zeytinliklerin hasadının kendi ekiplerince yapıldığını hatırlatan Başkan Ergin, elde edilen zeytinyağlarının S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nde satışa sunulduğunu ve çok büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Belediyenin öz kaynaklarını verimli kullanacağı konusunda verdiği sözü yerine getiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytinliklerin geçtiğimiz dönemlerde özel şahıslara kiralanarak gelir kaybı yaşanmasının önüne geçti veher yıl 5 bin zeytin ağacının mahsulünü işleyip zeytinyağı elde etti. Belediye zeytinliklerindeki bu yılki ilk hasadın başlangıcını yapan Başkan Ergin yeni yıla kadar tüm ağaçların hasadının belediye ekiplerince tamamlanacağını belirtti.

Tüm yıl bakımları Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki ekip ve ekipmanlarla sağlanan zeytin ağaçları, hasat döneminde de belediye personeli tarafından itinayla hasat edilip zeytinyağına dönüşüyor. Gelecek yıl kooperatife ait bir ayırma ve işleme tesisinin de kurulacağının altını çizen Başkan Ergin, elek sistemleriyle ayrılacak yeşil, siyah zeytinler kooperatif mutfağında işlenerek vatandaşların sofralarına ulaşacağını belirtti.

Ürünler, S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin sebze ve meyve halindeki ve gümrük önündeki mağazasının yanı sıra, internet üzerinden sanal mağazalarda da satılmaya başlayacak. Özel ambalajında, cam şişe ve teneke kutularda sunumu yapılan yeni hasat zeytinyağlarının rafa çıkacağı gün sabırsızlıkla bekleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Belediyenin öz kaynaklarını verimli kullanacağımız konusunda verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Ayvalık halkının parası Ayvalık Belediyesi kasasına girecek sözünü vermiştik. Bunun meyvelerini almaya başladık. Kendimize ait zeytinliklerden, kendi emeğimizle doğal zeytinyağı üretiyor, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ayvalık Belediyesi’ne bu hizmetin çok yakıştığını düşünüyorum” dedi.

Tağşişle devam eden yasal ve haklı mücadele konusunda geçimini zeytin sektöründen sağlayan çiftçiye bir kılavuz oluşturduklarının altını çizen Başkan Ergin şöyle devam etti: “ Zeytinyağı nereden, hangi standartlarda satın alınmalı sorununa yanıt olan, butik üretim pazarına da katkıda bulunuyoruz. Bunu kooperatif kanalıyla yapıyoruz. Kooperatif demek, dayanışma demektir. Biz bu dayanışmayı halka yayarak, öncüsü ve destekçisi olduk. Hemşehrilerim gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilir. Zeytin bereket, barış ve uzun ömür demek. Yaptığımız bakım çalışmasıyla sadece önümüzdeki yılın değil, yılların planlarını yapıyoruz. Nefasetiyle farklı, dünyada ürün kalitesi açısından sayılı delice zeytin ağacı türüne sahibiz. Ölümsüz ağaç zeytinin bize sunduğu nimetlere karşılıksız kalmıyor, kendi imkânlarımızla bakımlarını yapıyoruz. Sağ olsun zeytin de verimiyle bize karşılığını veriyor. Geçtiğimiz yıla oranla önümüzdeki bu yıl daha çok verim bekliyoruz” diye konuştu.