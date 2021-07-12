Ayvalık Belediyesi’nden bayram öncesi konteyner temizliği

Balıkesir’in turizm alanında dünyaca ünlü cazibe merkezi Ayvalık’ta, belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, Cunda (Alibey) Adası, Şirinkent, Altınova, Küçükköy Sarımsaklı gibi insan yoğunluğunun daha fazla olduğu yerler başta olmak üzere, kent genelinde daha temiz, sağlıklı bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor. Havaların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte çöp konteynerlerinin temizliğine de hız verildi.

Cunda (Alibey) Adası’ndaki cadde ve sokaklarda başlatılan çalışmalar ile beş dakikada bir konteynerlerin temizliği gerçekleştiriliyor. Günde 250 konteynerin temizlenmesiyle, kent genelindeki 5 bin 500 konteynerin temizliği Kurban Bayramı öncesi tamamlanmış olacak. Konteynerler, 90 derece sıcak suyla yıkanıp, dezenfeksiyon, bakteri önleyici ve koku giderici kullanılarak pırıl pırıl hale getiriliyor. Uygulama Kurban Bayramı’nın ardından tekrarlanacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bir program halinde kentin dört bir yanında yürütülen yıkama ve dezenfekte çalışmaları sayesinde kötü koku, bakteri ve sinek oluşumunun önüne geçildiğini söyledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalarda, çöpü boşaltılan konteynerlerin tepeden tırnağa yıkandığını söyleyen Başkan Ergin, “Modern yıkama makinesiyle ve ilaçlı sularla kısa süren işlem sonunda pırıl pırıl hale gelen konteynerler, bakteri ve sinek oluşumuna karşı da ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Ayvalık Belediyesi temizlik ekiplerince günde ortalama 250 çöp konteyneri yıkanarak tertemiz hale getiriliyor. Ekipler, Kurban Bayramı sonrasında da kurban atıklarının temizlenmesi için bugünden programını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Bayram sonrasında da kentimizde yaşam tertemiz ve pırıl pırıl bir şekilde devam edecek” dedi.