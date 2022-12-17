Ayvalık Belediyesi Yaşlı Bakımevi ve Özel Çocuklar Eğitimevi’nde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güzellik Hizmetleri Bölümü ve Ayvalık Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliği ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Ayvalık Belediyesi Yaşlı Bakımevi ve Özel Çocuklar Eğitimevi’nin sakinlerine kişisel bakım desteği sağlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, böyle anlamlı bir projenin içinde bulundukları için mutluluk duyduklarını ifade ederek, yaşlı bakımevi sakinlerinin ve özel çocukların bu sosyal sorumluluk projesiyle öğrencilerle buluştuğunu belirtti. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin de teorik eğitimlerini uygulama anlamında verimli bir proje olduğunu sözlerine ekledi.