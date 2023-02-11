Ayvalık Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde afetzedelerin yanında

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, iki büyük depremin arka arkaya yaşandığı Adıyaman merkez ve ilçelerinde hem arama kurtarma çalışmalarında ve toplanan yardımların depremzedelere ulaşmasında yardım köprüsü kurdu.

Göçük altından kurtarma faaliyetlerine destek veren Ayvalık Belediyesi ekipleri çalışmalara katkı veriyor. Belediye personellerinden operatörlerin ve teknik kadronun yer aldığı destek ekibi enkazda arama kurtarma çalışmaları yapıyor, bölgeye ulaşan tırlardaki ihtiyaç malzemelerinin de dağıtımını gerçekleştiriyor, depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Yaşadığımız büyük felakete karşı yaraların sarılması elimizden ne geliyorsa seferber ettik. Teknik konuda deneyimli ekiplerimiz Adıyaman’da çalışamalara destek veriyorlar. Umutla, inançla ve çabayla daha çok can kurtarılmasını diliyoruz.” dedi.

Ayvalık Belediyesi yardım kampanyasını sürdürüyor

Başkan Mesut Ergin; “Bu konuda herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmanın gayreti içerisinde. Bu çerçevede Ayvalık Belediyesi olarak da ilçemizde yardım seferberliği ortaya koyuyoruz. Bu çalışmalara desteklerinden dolayı tüm hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Öte yandan, Ayvalık Belediyesi’nin deprem bölgesine yönelik çalışmaları ara vermeden devam edecek.