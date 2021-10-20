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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti

Yaklaşık bir yıldır, bağımsız olarak sürdürdüğü Belediye Başkanlığı görevini, Ayvalıklı vatandaşların istemleri doğrultusunda, siyasete atıldığı ilk parti olan Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam etme kararı alan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, TBMM’de, CHP grup toplantısında düzenlenen törenle, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yakasına CHP rozeti takıldı.

BALIKESİR 20.10.2021, 12:57
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti

Yaklaşık bir yıldır, bağımsız olarak sürdürdüğü Belediye Başkanlığı görevini, Ayvalıklı vatandaşların istemleri doğrultusunda, siyasete atıldığı ilk parti olan Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam etme kararı alan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, TBMM’de, CHP grup toplantısında düzenlenen törenle, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yakasına CHP rozeti takıldı.

Başkan Ergin ile birlikte Demokrat Partili yedi meclis üyesi; Ali Jale, Ethem Vardı, Hüseyin Ergin, Merih Arslan, Özge Toygar, Semih Varol ve Tülay Çankaya’ya da CHP rozeti takıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, başarılı çalışmalarını yakından takip ettiği Başkan Mesut Ergin’le parti çatısı altında tekrar buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ergin de, “Değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun taktığı parti rozetiyle siyasete atıldığım ilk partim olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde mücadeleye devam edeceğim. Ülkemize ve kentimize hayırlı olsun” dedi.

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