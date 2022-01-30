Ayvalık Belediye Başkanı Ergin halkın ve esnafın sorunlarını ilk ağızdan dinliyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; sık sık esnaf ve halkla bir araya gelen Belediye Başkanı Mesut Ergin, halkın sorunlarını ilk elden dinleyerek çözüm üretmesiyle yüreklerde taht kuruyor.

Bu kapsamda önceki gün Talatpaşa Caddesi esnaflarını ziyaret eden Başkan Ergin, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan ile birlikte esnafın sorunlarına bir kez daha kulak verdi.

Ziyaretlerin ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Pandemi sürecinin halen daha kısmi olarak devam etmesi nedeniyle ilçe genelinde esnaf ve sanatkârların ekonomik anlamda pek de parlak bir dönem geçirmediğini savundu.

Halkın hayat pahallılığı nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılayabilme konusunda oldukça zorlandığını vurgulayan Başkan Ergin, ekonomik anlamda yaşanılan olumsuzlukların esnaf ve küçük girişimciyi de etkilediğini belirtti.

Ayvalık Belediyesi olarak her zaman halkın ve esnafın yanında olmaya çalıştıklarını kaydeden Mesut Ergin’in son dönemlerde belediye bünyesindeki Aşevi’nden yararlanan aile sayısında pozitif yönde yükselişin mevcut olduğunu söylemesi ise dikkatlerden kaçmadı.