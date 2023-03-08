Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, “Cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele etmeliyiz”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyede kadın çalışanların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı, kadınları çalıştıkları ortamlarda ziyaret eden Başkan Ergin, günün anısına kırmızı karanfil verdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Laik, demokratik, insan haklarına saygılı, Türkiye özlemiyle; yaşamımızın her döneminde bizlere güç veren kadınların eşitlik, adalet ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” kutlu olsun” dedi.

8 Mart’ı bu yıl da, 11 ilimizde yaşanan deprem acısı sonrasında acılı ve zor günlerle karşıladıklarını hatırlatan Başkan Ergin, kadınların bu yüz yılda bile cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Başkan Ergin şöyle konuştu:

“Gün geçmiyor ki birçok kadınımız öldürülmesin, dövülmesin, baskıya uğramasın. Tüm bunların yanında şiddet, taciz, intihar ve çocuk gelinler haberlerine o kadar sık rastlıyoruz ki. Yaşanan tüm bu sorunların üstesinden gelmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Erkek egemen anlayıştan uzaklaşarak çağdaş düşüncenin yaşam bulması gerekiyor. Siyasette, medyada eril dilden, hak ihlalinden uzaklaşmak gerekiyor. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı. Şiddet suçlularına, cinayet işleyenlereadeta ödül niteliğindeki, hukuk sistemine güven sarsıcı kararları bırakmak gerekiyor. Tüm şiddet eylemlerinin yok olacağı bir Türkiye özlemimizle,8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, bizlere güç veren tüm değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum.”