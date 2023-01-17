Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar gözyaşlarıyla uğurlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar (56) son yolculuğuna sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlandı.

Gece saatlerinde kalp krizi geçiren Ersan Bahar, kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi’nde doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Ersan Bahar; ilçede amatör spora verdiği gönüllü desteklerin yanı sıra, yardımsever kişiliği ve sempatik tavırlarıyla 7’den 77’ye herkesi gönlünde taht kurmasıyla tanınıyordu.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Bahar’ın cenazesi Küçükköy Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Küçükköy Mahallesi Kabristanı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ayvalık Müftüsü Emre Önal’ın öncülüğünde kılınan cenaze namazında; Bahar’ın ailesi, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinatörlüğü Başkanı Kazım Arslan, daire amirleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve mahalle muhtarlarıyla yüzlerce seveni hazır bulundu.