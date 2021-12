Ayvalık adım adım doğalgaza kavuşuyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin adım adım doğalgaza kavuştuğunu söyledi.

BOTAŞ yetkilileri ile bir araya gelen Ayvalık Belediyesi yetkilileri, süreç ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşen vatandaş bilgilendirme toplantısının ardından önemli bir adım daha atıldı. Başkan Mesut Ergin, kamulaştırma ihalesinin 1 Aralık’ta yapıldığı ve değerleme aşamasında olduğu belirtilen süreçte 365 gün sonra Ayvalık’ın belirli noktalarına doğalgaz verilmeye başlanacağını açıkladı.

Pazartesi günü Ayvalık Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde 100’ün üzerinde vatandaşla bir araya gelen BOTAŞ yetkilileri, arazi sahiplerini bilgilendirerek anlaşmalar yaptı. Burhaniye sınırları içerisinden Ayvalık’a ulaşacak olan doğal gaz hattı üzerinde bulunan zeytin ağaçlarının kaldırılıp pist açılacağı ve ana hattın boru döşemelerine başlanılacağı öğrenildi.

Kaldırılması planlanan zeytin ağaçlarını başka yere dikeceklerini belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Her önemli hizmetin zorluklarının üstesinden gelebileceklerini vurgulayarak, “Zeytin, Ayvalık’ımızın en önemli değerlerinden biri. Sökülen her ağacı bir an önce tekrar toprakla buluşturmak için canla başla çalışacağız. Belli bir süre içerisinde tarla sahipleri de kendi arazilerindeki ağaçları alıp değerlendirebilecekler. Üreticilerimize de yardımcı olarak, doğal gaz boru hattı üzerinden geçecek alanda zararın en aza indirilmesi için çalışacağız. Biz doğalgazı halkımızla buluştururken, diğer yandan da her zeytin ağacına gözümüz gibi bakıp, Ayvalık’ı daha da fazla yeşillendirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında daha önce Küçükköy kavşağı mevkiinde taşıyıp ektiğimiz asırlık ağaçlar gibi bu ağaçlarımızı da farklı noktalarda güzel ve yeşil bir Ayvalık için değerlendireceğiz” dedi.