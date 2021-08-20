banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hidayet Türkoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
Hidayet Türkoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
İBB'nin WhatsApp hattı hizmete girdi
İBB'nin WhatsApp hattı hizmete girdi
İMAMOĞLU: “ŞU ANKİ GİDİŞAT, BİZİ MUTSUZ ETMEKTE”
İMAMOĞLU: “ŞU ANKİ GİDİŞAT, BİZİ MUTSUZ ETMEKTE”

Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali Flapper Swing Jazz Band’in konseriyle veda etti

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla, Ayvalık’ta, Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kuruluşu gerçekleştirilen, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen 7. Ayvalık Müzik Festivali Flapper Swing Jazz Band’ın konseriyle veda etti.

BALIKESİR 20.08.2021, 17:43
Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali Flapper Swing Jazz Band’in konseriyle veda etti

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla, Ayvalık’ta, Prof. Dr. Filiz Ali’nin öncülüğünde 23 yıl önce kuruluşu gerçekleştirilen, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenlenen 7. Ayvalık Müzik Festivali Flapper Swing Jazz Band’ın konseriyle veda etti.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda Flapper Swing Jazz Band’ın konserine katılan coşkulu kalabalık müzik eşliğinde dans etti. Sanatseverler, kostümleri ve sergiledikleri renkli performansları ile adeta büyüleyen grubu keyifle izledi, Prof. Dr. Filiz Ali, gelecek yıl yapılacak olan festivalin sekizincisinin de coşkulu ve keyifli geçeceğinin müjdesini bugünden verdi.

Yorumlar (0)
31°
açık