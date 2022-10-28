Ayvalık 17. uluslararası zeytin hasat festivali programı yine dopdolu

Ayvalık 17.Uluslararası Zeytin Hasat Festivali bu yıl, 3-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival programı belli oldu, yine dopdolu etkinlikler ile konuklar dört gün boyunca festivalin tadını çıkaracak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası (ATO), Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Duyusal Analiz Laboratuarı (ATOLAB) ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından organize edilen hasat festivali Kırlangıç Yaşam Merkezi’nin yanı sıra Altınova, Cunda ve Küçükköy ile Cumhuriyet Meydanı’nda çeşitli etkinlikler ile dört gün boyunca ilgi odağı olacak.

Uluslararası Zeytin Hasat Festivali, Zeytin Müzesi’nin açılışıyla başlayacak, ardından Ayvalık Belediye bandosu eşliğinde Kırlangıç Yaşam Merkezi’ne kadar “Hasata Yürüyüş” kortejinde tüm katılımcılar yer alacak ve “Pazar” açılışı gerçekleştirilecek. Festivalin birinci gününde zeytin hasatı ve zeytinyağı sıkımı Barbun’un Çiftliği’nde yapılacak. Halk oyunları, yılın çiftçisi ödülü ve kütüğe plaket çakılmasıyla birlikte festivalin ilk yağ sıkımı konuklarla birlikte yapılacak. Katılımcılara yemek ve ikramlarla renklenecek olan festival dahilinde Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda gün içinde yerel sanatçılarla canlı müzik performansı etkinliğin ilk gününe renk katacak.

Festivalin ikinci gününde gazeteci Doğan Doğan’ın; “Asırlık Zeytin Ağaçları Silueti” konulu fotoğraf sergisiyle yazar Hayrettin Filiz’in, “Ayvalıkta Zeytin Sektörünün Tarihte Basına Yansıtılması” ve s-bun “Ayvalık Hasat Kokuları” koleksiyonu tanıtım sergileri Kırlangıç Yaşam Merkezi ana bina ikinci katında açılacak. Ardından ünlü şefle etkinlik alanında katılımcılarla sunumlar yapacak.

Yine aynı gün, “3t Teknolojik Tarihsel Tarım Projesi Tanıtımı ve UNESCO bağlantısı” konulu panel gerçekleştirilecek. Festivalin öğleden sonraki bölümünde ise Barbaros Caddesi Destek Tasarım Akademisi’ndeki Uygulamalı Endüstri Sanatları Yaygınlaştırma ve Olgunlaştırma Derneği’nin (UESYO-D) “Zeytin Aşkına” 2022 konulu seri karma sergisi ziyaret edilecek. Gün içinde; Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde yerel sanatçılar ile canlı müzik performansı devam edecek.

Kırlangıç Yaşam Merkezi ana bina ikinci katında festival üçüncü güne panel ile başlayacak. Panelistler yıllardır konuşan ve gündemde olan bir konuyu masaya yatıracak ve çözümleri birlikte tartışacak. Saat 11.00’de başlayacak olan panelin konusu; Ayvalık zeytinyağının ününün korunması ve bu ünün turizm sektörüne yansıtılması olacak. Sektörel buluşmanın da gerçekleştirileceği festival dahilinde bir diğer panel de Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan’ın katılımıyla bir başka konu daha değerlendirmeye alınacak. Panelde; Kuzey Ege turizm potansiyeli ve Ayvalık’ın yeriyle Ayvalık zeytinyağı coğrafi işaretinin Avrupa Birliği (AB) süreci hazırlıkları masaya yatırılacak.

Festival dahilinde Küçükköy Meydanı’nda canlı müzik ve halk oyunları gösterilerinin yanı sıra yöresel ikramlar ile devam edecek olan etkinlikler; Aslıhan Kaplan Bayrak-Eyüp Öz “eolos buluşmaları 2” sergi ziyaretiyle sürecek. Festival Cunda (Alibey) Adası’ndaki DJ performansı gece etkinliğiyle doruğa ulaşacak. Festivalin son gününde Sabahattin Tatar anısına, Ayvalık İlçe Milli Eğitim organizasyonuyla zeytin arası koşusu Cunda (Ali Bey) Adası parkurunda gerçekleştirilecek ve ardından koşu ödül töreni “Güneş Saati” alınında yapılacak. Gün boyunca Ayvelo bisiklet turu, Kratos Kürek Spor Kulübü etkinlikleri ve körfezde tekne gezisiyle sürecek olan festival Altınova’da da aynı saatlerde canlı müzik performansları ve yöresel ikramlar ile son bulacak