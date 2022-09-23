AYAL öğrencileri Almanya ve Hollanda’dan döndü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) tarafından hazırlanan Erasmus Plus School Education Accrediation projesi dahilinde Almanya-Hollanda’ya giden öğrenciler yurda döndü.

Proje çerçevesinde; Mönchengladbach’da bulunan Hugo-Junkers-Gymnasium okulunu ziyaret eden öğrenciler, Alman eğitim sistemini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Eğitimlerde farklı derslere katılım sağlayan AYAL öğrencileri, ev sahibi okulun öğrenci ve öğretmenlerine yönelik Ayvalık’ı tanıtan İngilizce ve Almanca sunumlar yapmayı da ihmal etmedi.

AYAL’li öğrenciler gerçekleştirdikleri etkinlikler sayesinde bölgenin 6 önemli gazetesinde haber konusu olurken, kurdukları yeni arkadaşlıkları daha ileriye taşıyabilmek adına yeni projeler konusunda anlaşmalara vardı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AYAL Müdürü Hüseyin Aday, başta Erasmus olmak üzere, Türk-Alman köprüsü ve Kardeş Okul olmak üzere 3 farklı proje türünde yeni ortaklıklar için gerekli olan prosedürler üzerinde çalışmalara başlandığını belirterek, “Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimizi tebrik eder, eğitim hayatlarının devamında kendilerine başarılar dileriz” diye konuştu.