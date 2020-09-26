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Ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

BALIKESİR'İN BİGADİÇ İLÇESİNE BAĞLI YÖRÜCEKLER KIRSAL MAHALLESİNDE SULAMA REGÜLATÖRÜNE AYAĞI KAYIP SUYA DÜŞEN YAŞLI KADIN BOĞULDU.

BALIKESİR 26.09.2020, 01:26
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Ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Yörücekler kırsal mahallesinde sulama regülatörüne ayağı kayıp suya düşen yaşlı kadın boğuldu.

Alınan bilgiye göre, A. G. (74) eşiyle birlikte gezmek için Yörücekler Regülatör piknik alanına gitti. Yaşlı kadının eşi Yörücekler mahallesindeki camiye namaza için gittiği sırada ,Yörücekler Regülatörünün etrafında gezinirken ayağı kayması sonucu yaklaşık 3 metre derinliğindeki suya düştü.Camiden dönen eşi,A. G.’yi bıraktığı yerde bulamayınca aramaya başladı. Hayvanlarını otlatmak için bölgede olan çoban tarafından kadının cansız bedeni bulundu. Mahalle muhtarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bigadiç İtfaiye ekipleri, tarafından yaşlı kadının cansız bedeni çıkartıldı.

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